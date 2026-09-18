Quattro partite sono ancora poche per tracciare bilanci definitivi, ma alcuni numeri raccontano già qualcosa. Per questo, la classifica pubblicata dalla Lega Serie A riguarda da vicino il Bologna e, soprattutto, Lewis Ferguson. Il centrocampista scozzese è infatti in testa alla classifica della distanza totale percorsa nelle prime quattro giornate di campionato, davanti ad alcuni dei centrocampisti più dinamici della Serie A.

Ferguson ha percorso complessivamente 49,21 chilometri, precedendo Nicolò Barella dell’Inter, con 48,11 km. Alle loro spalle ci sono Frendrup del Genoa con 47,66 km, Vlašić del Torino con 47,45 e Carboni del Monza con 46,92.

Lewis Ferguson: quasi 50 chilometri in quattro gare

Il numero ha più significato osservando il minutaggio di Ferguson. Il classe 1999 ha disputato tutte le prime quattro partite da titolare, rimanendo in campo per 360 minuti complessivi. La media è quindi di circa 12,3 chilometri percorsi ogni 90 minuti, dato che conferma quanto il centrocampista sia coinvolto anche nella fase di non possesso.

La classifica della Lega, infatti, riporta una caratteristica precisa del suo inizio di stagione: Ferguson non è soltanto un giocatore chiamato a dare qualità alla manovra, ma anche uno degli elementi attraverso cui il Bologna mantiene continuità di movimento durante la partita.

La corsa al servizio del gioco

Le statistiche individuali raccolte nelle prime quattro giornate completano il quadro. Ferguson viaggia a 11,3 chilometri di distanza media per 90 minuti, con 4,5 sprint a partita e una velocità massima di 31,4 km/h.

Ma il suo contributo non si esaurisce nella corsa. Il centrocampista ha finora una percentuale di passaggi riusciti del 93%, con il 94% di precisione nella metà campo avversaria, oltre a 1,3 passaggi chiave a partita. In fase difensiva sono invece 2,8 i contrasti di media e 3,8 i palloni recuperati.

Fergsuon come motore del gioco Bologna

Numeri che aiutano a leggere sotto una prospettiva diversa quei 49,21 chilometri messi insieme nelle prime quattro giornate. La distanza percorsa non è naturalmente una misura sufficiente per valutare una prestazione, ma è esplicativa di quanto Ferguson sia dentro la partita e quanto il suo raggio d’azione sia ampio.

E se il pallone resta il parametro principale per giudicare ciò che accade in campo, quei 49,21 chilometri raccontano comunque una parte importante del lavoro di Ferguson. Un lavoro fatto di presenza, continuità e movimento, partita dopo partita.

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