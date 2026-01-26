Lewis Ferguson , la nota dolce di Genoa-Bologna

Il tempo lo aveva dettato lui stesso 377 giorni fa indicando il polso su cui si indossa l’orologio. L’ora di Lewis Ferguson è tornata a scoccare. Non importa se dagli undici metri o da fuori area, ciò che conta è che lo scozzese sia tornato a segnare.

Il lato positivo in un mare di lati negativi

Lo scozzese non si smentisce. Alla sua quarta stagione in rossoblù, dopo aver iniziato il campionato osservando i compagni dalla panchina per le prime due giornate, Lewis Ferguson si ricandida tra i pericolosi del Bologna, anche se con non poche difficoltà. La sua stagione, infatti, sembrava essere iniziata in salita. Il fantasma del ginocchio, un rendimento a intermittenza e tante, troppe panchine per un Capitano come lui. La fascia al braccio come garanzia, la stessa che però veniva meno nelle sue prestazioni. Che per lo scozzese fosse un periodo più di ombre che di luci non è un segreto, ma nessun momento complicato può mettere in discussione talento e mentalità. Quella che Ferguson ha dimostrato ieri sera, ancora una volta, non solo tornando al gol un anno dopo, ma anche mettendo la faccia su una sconfitta pesantissima. «Complimenti a loro perché è impossibile perdere una partita così» dice Lewis, dichiarando apertamente la difficoltà nel parlare davanti alla rabbia suscitata dal risultato (le dichiarazioni complete post Genoa-Bologna qui).

Lewis Ferguson 2.0

E allora, nel mare di una partita piena di aspetti negativi (arbitraggio compreso), peschiamo una delle note più dolci della gara. Quella di Lewis Ferguson, che ritrova il gol a un anno di distanza dal rigore trasformato con la Roma il 12 gennaio 2025. Trasformato, come lui, nel vivo di tutte le azioni create dal Bologna, sull’orlo della rete in diverse occasioni. Con 25 presenze stagionali, a fronte delle 24 totali della scorsa annata, il made in Scotland è tornato.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook