Lezioni di Italiano – 18 And Life

18 sima posizione nella classifica di Europa League e una vita (sono quasi 7 i mesi di stagione davanti ancora da giocare) di opportunità di fronte (campionato, Europa League, Coppa Italia e SuperCoppa). In estrema sintesi (oltre al quinto posto in campionato) questa è la situazione splendida in cui si trovano i rossoblù di Vincenzo Italiano. Rossoblù che giocano divertendosi, divertendo e proponendo un modulo di gioco che in Italia si fatica a trovare eguali.

18sima posizione in Europa League

Dopo 5 partite, 2 vittorie e 2 pareggi, la cavalcata nel continente assume contorni assolutamente incredibili e, forse, insperati. A metà esatta della classifica, ma in risalita, il Bologna di Mister Italiano ha tutte le carte in regola per passare il turno, almeno via play off.

Ad agosto una grande parte della tifoseria bolognese era scettica sulla possibilità di rivedere una bella cavalcata come quella dell’anno scorso, dopo le cessioni di Ndoye e Buekema. E non era solo per il valore dei giocatori (il primo andato in Premier, il secondo al Napoli), ma per la qualità dei ragazzi che si erano immedesimati con i nostri colori. Eppure la squadra completata da Giovanni Sartori è risultata, addirittura, più performante di quella dell’anno scorso. Le prossime partite contro Celta di Vigo, Celtic di Glasgow e Maccabi Tel Aviv sono incontri complicati ma non impossibili. E con dodici punti si va diretti ai play off. Per continuare a sognare e dopo l’incredibile match di ieri sera…

Quinti in campionato, in piena corsa verso la Champions League

Stessa musica (forse migliore) in campionato, dove il Bologna è saldo in quinta posizione. Un quinto posto frutto di una crescita dei singoli e della squadra, nel suo insieme, che in città non si vedeva da decenni. Sia in Europa che Italia, il Dna del Bologna lo porta al famoso “gegen pressing”, ma con una qualità di costruzione che in Serie A non ha eguali. Dicembre è alle porte e alla fine di esso, poi, si potrà iniziare a tirare le somme: per migliorare la 18esima piazza in Europa e per coglier e tutte le opportunità che l’attuale vita agonistica di serie A può consegnare ai rossoblù.

