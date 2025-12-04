Lezioni di Italiano – Abbiamo Santi in Paradiso

Non raccontiamoci favole: il Bologna di Italiano, dopo la Cremonese, è ancora convalescente. Ma la reazione, dei secondi quarantacinque minuti, è parsa l’inizio di una ripresa, dopo un momento di apppannamento. Perchè dopo 19 partite è legittimo aspettarsi un momento di flessione fisico e mentale, dopo una cavalcata che ha gli estremi di un qualcosa di eccezionale. Ma la squadra che Vincenzo sta costruendo, prevede la capacità di resettare per ripartire perchè siamo solo ad un terzo del percorso. E nessuno intende mollare, sul più bello.

Il primo tempo, dejavù cremonese, l’irritazione di Italiano

Il primo tempo è stato un film già visto. Scarsa concentrazione, ancora imbucate in una difesa che aveva di nuovo allargato le maglie, i cinque gol nelle ultime tre partite, dimostrano che occorre di nuovo rialzare l’attenzione nella fase difensiva. Continuando a correre, cioè giocando partite di campionato, Coppa ed Europa League, senza pause (non sono previste).

Ora se la solidità difensiva era (ed è) un marchio di fase dei rossoblù, ma Napoleone diceva anche che la miglior difesa è l’attacco. Lunedì sera non è stato così, perchè tre gol il Bologna, in questa stagione, non li aveva mai preso. E nell’intervallo Vincenzo si è fatto sentire

Nel secondo tempo, “bentornato Bologna”, ma la strada è lunga

Le ultime due partite, in ordine temporale, sono state la fiera dell’imprecisione, per quanto riguarda l’attacco. Ma ancora una volta la squadra ha saputo ricompattarsi intorno ai suoi giocatori di maggiore qualità: stasera sono stati Jonathan Rowe e Santi Castro. Un gol di determinazione il primo, un gol di determinazione il secondo, entrambi belli e importanti. Turno superato e prossimo avversario sarà la Lazio, in tutti i sensi: prossima avversaria di Coppa Italia, prossima avversaria domenica in campionato. Un’altra chance per cancellare le incertezze di lunedì sera e ricominciare il cammino virtuoso delle prime 18 giornate. In un mondo imperfetto come il nostro, qualche sconfitta e cali di tensione sono da mettere in conto.

