Lezioni di Italiano – Lezioni di Matematica

Dall’erba dell’Olimpico il Bologna di Vincenzo Italiano ha portato a casa un punto che fa morale e classifica. E anche se la coperta risulta corta per gli infortuni e perchè la squadra gioca ogni tre/quattro giorni, riusciamo a trovare, nei numeri, motivi di soddisfazione. E dire che oggi avevamo fuori Skorupski e Freuler, non due qualunque, con Ciro appena rientrato e con soli 15 minuti di autonomia (ipse dixit Italiano, ndr). Ferguson ha giocato si, ma con il ginocchione non a posto e Lucumi era si convocato ma semindisponibile. Vitik tornerà dopo la Juventus. E, come se non bastasse, ci potrebbero essere almeno 5 partite prima della fine dell’anno, troppe per pensare che la squadra possa rifiatare e ritornare quella scintillante di fine ottobre, primi di novembre. Per questo Vincenzo sta facendo di necessità virtù e, nonostante ciò, oggi si trova a 25 punti, dopo 14 giornate. Pochi, molti? Proviamo a fare qualche calcolo di matematica e vediamo di trovare motivi di soddisfazione.

Italiano crediamo sia soddisfatto della sua classifica

Alla seconda stagione sulla panchina del Bologna, Vincenzo ha già migliorato il suo personal score. Infatti, mettendo a confronto i due campionati, oggi i rossoblù, a parità di partite giocate, hanno un punto in più. E questo è un fatto. Alla tredicesima partita, la scorsa stagione, il Bologna era sceso a Roma, contro la Lazio, e aveva perso tre a zero (con espulsione di Pobega annessa). In questo campionato abbiamo affrontato la Lazio alla quattordicesima: è un punto che racconta molto di più di quanto successo in campo, grazie anche al giovane portiere che ha sostituito Lukasz. Un punto che esprime come la squadra sia maturata e ha un rendimento più costante. La scorsa stagione avevamo molti più rimpianti, ma va detto che la squadra era ancora un cantiere nei primi mesi, il cantiere Italiano. Quest’anno i rimpianti si chiamano, solo, Fiorentina e, forse, Cremonese. Segno che la squadra ha meno amnesie, è più efficace sottoporta e gravita al quinto posto (contro il settimo della scorsa stagione).

E la matematica ci aiuta a trovare altri motivi di soddisfazione

Il primo è che l’anno scorso, alla quattordicesima, il Bologna era settimo, a otto punti dalla capolista Napoli. Oggi il Bologna è quinto (e quinto rimarrà) a sei punti punti dalla capolista, che oggi è sempre il Napoli. E anche se il Milan domani fosse corsaro all’Olimpico Grande Torino, non cambierebbe nulla, quinto a sei punti dalle capoliste, che sarebbero due (Napoli e Milan). Ma il dato che forse ci fa sorridere è che la scorsa stagione, alla quattordicesima giornata, eravamo due punti indietro alla Juvntus (26 a 24). Quest’anno siamo due punti avanti (25 a 23) e, la coincidenza, sarà proprio la Juve a scendere al Dall’Ara domenica prossima, ore 20.45.

Il numero due torna anche nel ragionamento con cui concludiamo l’articolo. Oggi la media punti è di 1,78, che, se rimanesse tale, ci porterebbe alla 38esima giornata a sfiorare i 68 punti. Bene concentriamoci su quei soli 2 punti di Firenze che ci mancano oggi in classifica. Bene, sempre per i soliti calcoli matematici, sempre oggi, con quei due punti in più avremmo una media di 1,92 punti, che, alla 38esima giornata, ci porterebbe a 73 punti abbondanti. La prima ipotesi è Europa League, la seconda è Champions League, perchè negli ultimi 12 anni a quei punti è sempre corrisposta una partecipazione alla massima competizione continentale calcistica per club.

Ma la buona notizia è che, continuando con questo trend di classifica, anche la matematica ci supporta: alla fine potrebbe essere sempre Europa.

