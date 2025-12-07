Italiano post Lazio-Bologna (1-1): «Un punto positivo»

Lazio e Bologna si dividono la posta in palio. Ad Isaksen risponde Odgaard. Le parole di mister Vincenzo Italiano al termine della gara valida per la quattordicesima giornata di Serie A.

Il post-partita di Italiano

«Noi accogliamo bene questo punto. La Lazio vista in questo periodo è temibilissima, mi ha impressionato. Venire qui giocando con questo ritmo è positivo. Abbiamo reagito anche in campionato dopo la Coppa, qualcosa ci è mancato, non siamo riusciti a sfruttare la superiorità numerica finale, ma giocare ogni 72 ore è complesso, a volte si è meno brillanti. Bisogna fare qualcosa, giochiamo troppo spesso, 72 ore non sono gestibili ma sono contento di come il gruppo si è comportato».

Sul calendario:

«Giovedì giochiamo di nuovo una gara impegnativa in Europa League, poi ci sarà la Juventus e poi la Supercoppa, sarà un tour de force pesante ma noi ci stiamo facendo trovare pronti».

Sulla situazione difesa e le condizioni di Casale:

«Dietro siamo in difficoltà. Vitik è fuori, Casale si è infortunato, Lucumì ha problemi al tendine, non ho voluto rischiarlo, speriamo arrivi al 100% giovedì. De Silvestri è entrato bene , ha fatto una grande gara così come Ravaglia. Le condizioni di Casale le valuteremo nei prossimi giorni»

Sul gol subito in dieci:

«Siamo stati ingenui, dovevamo stare giù un po’ di più. Abbiamo reagito bene ma potevamo pagarla cara. Dobbiamo stare attenti perché al primo errore ci castigano».

Quale reparto oggi non ha inciso?

«Un po’ siamo mancati davanti, chi è entrato, Rowe e Bernardeschi, potevano darci qualcosa in più ma non è mai facile, a maggior ragione con un calendario così fitto. 72 ore sono troppo poche per riproporre chi ha speso grosse energie».

Su Immobile:

«Giovedì è stata una forzatura metterlo in campo. Oggi non siamo riusciti a metterlo dentro oggi ma resta un ragazzo straordinario e ha avuto un grande omaggio dalla Lazio, molto emozionante. Forse quella di oggi non era la partita adatta ma lo metteremo in condizione di tornare al massimo, i suoi gol potranno essere preziosi».

