Lezioni di Italiano – Super Mario Joao(S)

Se la Coppa Italia per il Bologna è un capitolo chiuso, l’Europa League è ancora un’autostrada a tre corsie, grazie a Mario e i suoi compagni. Due uno a zero, insipidi ma di una efficacia mostruosa. Super Mario, del secondo incontro, è stata una positiva anomalia e una positiva sorpresa. Giocata una partita di ambientamento contro il Parma (dove abbiamo perso in casa, per zero a uno), Joao ha sfoderato tre importanti prestazioni, sfociate in tre vittorie (Torino, Udinese e Brann).

Il cambio di passo di Joao Mario e degli altri 10

Il ruolino di marcia del Bologna Fc 1909 ci dice che nelle ultime quattro partite (quattro vittorie), la creatura di Italiano ha cambiato pelle, facendo di necessità virtù. Una difesa più accorta, con un centrocampo a tre (invece che a due) a maggior copertura della porta di Skorupski. Di questo nuovo assetto a pagarne è probabilmente l’attacco, con minor rifornimento alle punte, ma se il risultato sono quattro vittorie di seguito, probabilmente è un prezzo da pagare. Un prezzo che aiuta inoltre la squadra a un dispendio minore di energia, visto che sembra che i ragazzi di mister Italiano siano in riserva da un paio di mesi. E senza quella energia, il gioco di Italiano perde tutta la sua efficacia.

In un confronto “europeo”, il Bologna è la squadra migliore

A parte la Roma, che si è qualificata direttamente, Juve, Inter, Atalanta, Bologna e Fiorentina, hanno dovuto passare dalla lotteria dei play-off. E il cambio di modulo dei rossoblù, ha pagato. Se guardiamo la fase difensiva delle succitate squadre, l’Inter ha subito 5 reti, l’Atalanta 3, la Fiorentina 4 e la Juve, addirittura 7. Il Bologna ha portato a casa due clean sheet, poco emozionanti, ma funzionali ed efficacissimi. E questa è la strada che Italiano ha intrapreso, per tutelare la sua truppa e ricominciare a correre. Recuperate le energie è probabile che ritorni al 4 2 3 1, che fra settembre e novembre ci ha fatto sognare.

