Primavera, Marco Libra convocato dal Venezuela: il classe 2008 entra nella nazionale maggiore

Tra i nomi presenti nella lista del Venezuela per le sfide contro Turchia e Iraq compare quello di Marco Libra, centrocampista del Bologna. Una convocazione che rappresenta un passaggio importante nel percorso del giovane rossoblù, unico classe 2008 inserito nella selezione maggiore venezuelana per gli impegni di giugno.

Nato a Caracas e cresciuto calcisticamente in Italia, Libra è uno dei profili più interessanti del settore giovanile rossoblù, capace durante la stagione di alternarsi tra Under 18 e Primavera, accumulando esperienza anche a livelli superiori rispetto alla propria età.

Un centrocampista moderno e compatibile con il gioco del Venezuela

La convocazione di Libra non sembra casuale nemmeno dal punto di vista tattico. Nelle ultime ore, infatti, diversi profili vicini al calcio venezuelano hanno sottolineato come il centrocampista rossoblù sia particolarmente adatto all’idea di gioco del CT Oswaldo Vizcarrondo.

Nell’analisi condivisa sui social, Libra viene descritto come un giocatore capace di “alimentare il gruppo”, efficace negli spazi stretti e nelle connessioni con i compagni, oltre che dotato di buon ritmo e qualità tecnica. Una mezzala moderna, definita addirittura “un 5 con l’anima di un 10”, proprio per la capacità di unire equilibrio e costruzione offensiva.

Un’identità tecnica che sembra sposarsi perfettamente con il calcio richiesto dal Venezuela, sempre più orientato verso giocatori dinamici e versatili in mezzo al campo.

Dal Bologna alla Vinotinto: un percorso in continua accelerazione

Nel corso dell’ultima stagione Libra ha mostrato una crescita costante all’interno del vivaio rossoblù. Il classe 2008 ha collezionato presenze tra Under 18 e Primavera, trovando spazio anche in contesti competitivi contro avversari più grandi dal punto di vista fisico ed esperienziale.

La convocazione con la nazionale rappresenta quindi un ulteriore segnale della considerazione costruita attorno al suo profilo negli ultimi mesi. Anche perché, all’interno della lista venezuelana, Libra è il più giovane convocato, elemento che conferma la volontà della federazione di iniziare gradualmente a inserirlo nel gruppo senior.

Per il Bologna, intanto, continua a emergere un altro talento proveniente dal proprio settore giovanile, in una stagione che ha già messo in evidenza la qualità e la profondità del lavoro svolto all’interno della Primavera rossoblù.

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