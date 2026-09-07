Libra debutta col Bologna, grande entusiasmo in Venezuela: “La miglior notizia per il nostro calcio”

Marco Libra ha debuttato nella serata di ieri, domenica 6 settembre, tra i professioni in Serie A con la maglia del Bologna. Il centrocampista è stato il primo venezuelano a giocare con la maglia rossoblù e lo ha fatto da vero e proprio appartenente alla prima squadra.

Il centrocampista classe 2008, reduce da una grande stagione in Primavera agli ordini di Stefano Morrone, lo ha fatto vestendo il numero 18. Ma soprattutto ha rapito gli occhi degli appassionati di calcio venezuelani. Il Paese sudamericano non produce tantissimi talenti in grado di fare carriera in Europa, anche se gli ultimi anni la tendenza è cambiata.

L’entusiasmo in Venezuela

Dal secondo tempo di ieri, quando in Venezuela tarda mattinata quasi pomeriggio, i post degli appassionati tifosi della “Vinotinto”, questo il soprannome della Nazionale del Paese sudamericano, hanno riempito i social. Il tenore è quello di un grande entusiasmo per un talento importante del calcio venezuelano.

In molti hanno sottolineato come l’esordio, ad appena 18 anni, del centrocampista rossoblù sia la miglior notizia per il calcio venezuelano, che pure vive un buon momento a livello di talenti. Libra, poi, a fine partita ha ricevuto grandi complimenti da mister Tedesco che lo ha definito il «migliore del secondo tempo» nel suo Bologna.

Marco Libra es un perfil único para la selección venezolana, al menos con el potencial de asentarse en una liga importante de Europa. Un auténtico controlador de tempo. Inteligencia táctica. Primer pase. Cómodo recibiendo bajo presión… Debemos cuidarlo. https://t.co/vsmxS27Dbx — David Farías (@Davidafariasd) September 6, 2026

Insomma, una consacrazione per il ragazzo che, comunque, dovrà tenere i piedi per terra ma anche una buona notizi per i rossoblù. La presenza di Libra in prima squadra attira l’attenzione del Venezuela sul Bologna. Un’attenzione mediatica e globale che non può che fare bene al club, che con questa mossa potrebbe anche perché no, aprire un canale con lo Stato dell’America latina e pescare altri talenti.

L’attesa per Libra

D’altronde l’esordio di Libra tra i professionista in Prima Squadra col Bologna era molto atteso in patria. Il CT del Venezuela, Vizcarrondo, lo ha già convocato e fatto esordire con la maglia della Vinotinto. Una necessità anche per via del passaporto italiano in possesso del giocatore.

Marco ha sempre giocato con le selezioni giovanili del Venezuela, ma la possibilità seppur remota che gli Azzurri potessero interessarsi a lui ha convinto il CT ad accelerare i tempi. Su di lui, quindi, ci sono grandi aspettative.

Resta però un talento acerbo che ha bisogno di essere lavorato, levigato e smussato. Ma mister Tedesco che lo ha promosso in Prima Squadra in pianta stabile sa cosa fare. E anche il Bologna avrebbe deciso di puntare con forza sul suo talento.

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