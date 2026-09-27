Libra: El destino en las elecciones de Palladino

A veces, basta un disparo para contar una historia o su comienzo. Para Marco Libra, Alvarado, centrocampista del Bolonia nacido en 2008, ascendió al primer equipo tras completar la pretemporada en Valles y sorprender a todos. En primer lugar, al exentrenador Tedesco, junto con su cuerpo técnico, compañeros y afición. Talento y espíritu competitivo, técnica depurada y aplomo en el campo. Todo ello propició el debut de Libra en la Serie A, y al joven de 18 años nacido en Caracas le bastaron 45 minutos para convertirse en protagonista. Su disparo, bloqueado por Muric, propició el empate de Dovbyk y el posterior despeje para que el delantero ucraniano marcara, permitiendo al Bolonia remontar el derbi local contra el Sassuolo.

Una mentalidad intrépida: por eso Libra también jugó el partido de visitante contra el Nápoles, sumando un total de 77 minutos con el Bolonia en la Serie A. A esto hay que añadir 45 minutos con el equipo Primavera.

Libra, ¿qué futuro le espera?

Sin embargo, el reciente cambio de entrenador, con la sucesión de Tedesco a Palladino, plantea interrogantes. ¿Encontrará Libra la misma confianza y minutos de juego que le brindaba su anterior técnico? Estas dudas atormentan a Marcello Giordano en la edición de hoy de Resto del Carlino. Pero estas preocupaciones son legítimas, dado que Palladino debutó con una formación 3-4-2-1, con dos centrocampistas en el campo: tácticas y posicionamiento completamente diferentes a los de Domenico Tedesco. Es cierto que hablamos de un solo partido, aunque sea el debut del nuevo entrenador. Habrá tiempo y oportunidad para comprender la alineación del Bologna: las tres semanas de entrenamiento en Casteldebole serán decisivas, a pesar de las doce ausencias de jugadores debido a sus compromisos con sus respectivas selecciones nacionales. Pero Libra, por cierto, ha sido convocado a la selección absoluta de Venezuela. Si se mantuviera un centro del campo con dos hombres, la competencia sería feroz: tanto en términos de estatus y experiencia, como de jerarquías. Libra formaría el mediocampo con Amondarain, Ferguson, Pobega, El Azzouzi y Moro.

Otra preocupación reside en su posición: Libra es un delantero que se desenvuelve bien entre líneas con y sin balón. No es ni mediocampista ni creador de juego, y sería un lastre en la formación 3-4-2-1 de Palladino. Pero así pues, habrá que esperar para ver si el papel de Libra se quedará en un grato recuerdo de su primera experiencia profesional. O si se convertirá en un jugador funcional en el desarrollo táctico de Raffaele Palladino.

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