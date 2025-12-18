Vi presentiamo Lima: il sotto età che sta facendo impazzire Bologna

Speranza illusoria, promessa allettatrice e ingannevole, sogno irrealizzabile, utopia. Questo è il risultato figurato che vi uscirebbe se, entrando sul sito della Treccani, cercaste la parola “miraggio”. E perché questa sera parliamo proprio di illusioni, vi chiederete voi? Molto semplice: anche se molti non lo sanno, il Bologna ha nel proprio orto una piantina fondamentale, il vivaio, che da diversi anni consegna buoni giocatori alla prima squadra. L’ultimo tra i sogni di Casteldebole è un classe 2011, Lima, che gioca da sotto età e fa gol a raffica. Miraggio, sì. Come ciò che i suoi allenatori sperano che non diventi questo ragazzo. Ma è un miraggio anche il suo nome, dalle sonorità brasiliane. Lui, che è un italiano di origini capoverdiane.

Tocco d’artista

Fa parlare di sé da parecchio, dicevamo. Ma allora chi è questo Lima? E’ un trequartista da assist, ma pure un numero dieci che sforna reti e un dribblatore eccellente. Insomma, con questo curriculum rispettabile il ragazzo potrebbe tranquillamente fare tutto sul fronte offensivo in un futuro che sembra roseo. Poi, però, i passi vanno fatti: mettere pressione a un ragazzo di quattordici anni sarebbe controproducente. Piuttosto regaliamogli calma e un bel posto al sole, così che la piantina possa crescere dritta e in un ambiente fertile. Come, del resto, per ora già sta accadendo: con 11 reti e il ruolo di capocannoniere nel campionato under 16, la strada non può che essere corretta. E pensare che è nato come difensore…

