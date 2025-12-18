Supercoppa Italiana 2025, il regolamento: niente supplementari, attenzione alle squalifiche

È tutto pronto per la Supercoppa Italiana 2025, la prima con la partecipazione del Bologna: vediamo nel dettaglio il regolamento. Anche quest’anno si adotterà il format della Final Four. In campo insieme alla squadra di Vincenzo Italiano ci sono Napoli, Milan e Inter, impegnate nella corsa alla 38ª edizione del trofeo.

Il format della Final Four e il calendario

La manifestazione, denominata ufficialmente EA SPORTS FC Supercup 2025/2026 (“Supercup” sempre perchè ci piace usare la lingua italiana, ndr), si disputerà all’Al-Awwal Park di Riad tra il 18 e il 22 dicembre 2025. Tutte le partite saranno visibili in diretta su Italia 1 e in simulcast su sportmediaset.it e su Mediaset Infinity. È organizzata direttamente dalla Lega Serie A.

La Supercoppa Italiana 2025 prevede tre partite: due semifinali e una finale.

Napoli–Milan , prima semifinale, 18 dicembre

, prima semifinale, 18 dicembre Bologna–Inter , seconda semifinale, 19 dicembre

, seconda semifinale, 19 dicembre Finale, 22 dicembre

Tutte le gare inizieranno alle 20:00 italiane (22:00 di Riad). La diretta TV Mediaset inizierà alle 19 con un ampio prepartita.

Supercoppa Italiana 2025, il regolamento: rigori in caso di parità

Uno degli aspetti centrali del regolamento della Supercoppa Italiana 2025 riguarda la gestione delle gare in caso di parità.

Sia nelle semifinali sia nella finale, se il risultato resterà in equilibrio al termine dei 90 minuti regolamentari, non verranno disputati i tempi supplementari. La partita verrà decisa direttamente ai calci di rigore.

Una scelta ormai consolidata nelle ultime edizioni, pensata per contenere il dispendio fisico delle squadre in una fase già intensa della stagione.

Quante sono le sostituzioni concesse?

Dal punto di vista regolamentare, non sono previste deroghe rispetto alle norme già in vigore nei campionati nazionali.

Ogni squadra potrà effettuare fino a cinque sostituzioni, utilizzando al massimo tre interruzioni, oltre all’intervallo. Non essendo previsti i supplementari, non c’è quindi la sesta sostituzione e il quarto slot da usare dopo i tempi regolamentari. Le rose ammesse ad ogni partita possono comprendere fino a 26 calciatori.

Ci sarà il VAR anche in Arabia Saudita?

Durante tutte le gare della Supercoppa Italiana 2025 sarà garantito l’utilizzo completo degli strumenti tecnologici di supporto agli arbitri, adottati già in Serie A, ovvero VAR, Goal Line Technology, e il fuorigioco semiautomatico (Semi-Automated Offside Technology).

È inoltre prevista l’integrazione del segnale VAR sui maxischermi dello stadio, con comunicazione pubblica delle decisioni dopo le revisioni.

Squalifiche e ammonizioni: come funziona il regolamento della Supercoppa Italiana 2025

Un altro punto chiave del regolamento riguarda l’aspetto disciplinare. Le squalifiche comminate per gare di campionato non verranno scontate durante la Supercoppa, ma nella prima partita di campionato successiva alla conclusione del torneo.

Lo stesso principio vale per le ammonizioni, che continueranno ad avere effetto nelle competizioni nazionali. Eventuali sanzioni inflitte durante la Supercoppa che non possano essere scontate all’interno della manifestazione verranno quindi trasferite al campionato.

Il regolamento chiarisce anche diversi casi specifici, in un elenco non esaustivo riportato sotto:

«un calciatore/tecnico espulso nella giornata precedente l’inizio della Supercoppa o con una sanzione residua, sconterà la squalifica o il residuo della stessa nella/e gara/e di campionato successiva/e alla conclusione della Supercoppa;

un calciatore/tecnico in diffida prima dell’inizio della Supercoppa, che venga ammonito in semifinale, sconterà la squalifica nella gara di campionato successiva alla conclusione della Supercoppa;

un calciatore/tecnico in diffida prima dell’inizio della Supercoppa, che venga ammonito in finale, sconterà la squalifica nella gara di campionato successiva alla conclusione della Supercoppa;

un calciatore/tecnico in diffida prima dell’inizio della Supercoppa, che venga ammonito sia in semifinale sia in finale, sconterà la squalifica nella gara di campionato successiva alla conclusione della Supercoppa e, una volta scontata la sanzione, ripartirà con il monte ammonizioni comprensivo delle due sanzioni (es. 6^ sanzione, 11^ sanzione…);

un calciatore/tecnico espulso in semifinale, sconterà la squalifica nella finale, fatte salve le eventuali ulteriori giornate di squalifica che saranno scontate nella/e gara/e di campionato successiva/e alla conclusione della Supercoppa;

un calciatore/tecnico espulso in finale, sconterà la squalifica nella/e gara/e di campionato successiva/e alla conclusione della Supercoppa».

Supercoppa Italiana 2025, i premi

Alla squadra vincitrice verranno assegnati:

la riproduzione in argento del trofeo ,

, 40 medaglie d’oro per calciatori e staff,

Naturalmente si parla anche di premi in denaro. La vincitrice conquisterà 9,5 milioni di euro + 1,5 milioni per un’amichevole da disputare contro la vincitrice della Supercoppa Saudita.

Alla finalista sconfitta spetteranno 40 medaglie d’argento e 6,7 milioni di euro. Le due semifinaliste sconfitte riceveranno 2,4 milioni ciascuna.

Ci sono introiti anche per chi non va in Arabia Saudita. Infatti, le 16 partecipanti della Serie A riceveranno due milioni da dividere. Un totale di 125.000 euro a società. Noccioline, ma è già qualcosa.

