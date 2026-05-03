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LIVE – Bologna-Cagliari: le formazioni ufficiali

La cronaca live di Bologna-Cagliari, gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A, spazio a chi ha giocato meno

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13 secondi fa

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Simon Sohm (©Bologna FC 1909)
Simon Sohm (©Bologna FC 1909)

Aria di fine stagione, caldo che invita ad una gita fuori porta. Il Bologna ospita al Dall’Ara un Cagliari già salvo con l’obiettivo di chiudere in crescendo il proprio campionato. Spazio in campo a chi ha trovato meno minuti fino ad oggi da entrambe le parti.

Le formazioni ufficiali e il tabellino

Bologna (4-3-3): Pessina; De Silvestri, Helland, Lucumí, Miranda; Freuler, Moro, Sohm; Bernardeschi, Odgaard, Dominguez. All. Italiano.

Cagliari (4-4-2): Caprile; Ze Pedro, Mina, Dossena, Obert; Palestra, Adopo, Deiola, Gaetano; Esposito, Folorounsho. All. Pisacane

Marcatori:

Ammoniti:

Espulsi:

Arbitro: Valerio Crezzini, sezione di Siena

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