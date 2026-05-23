Bologna FC
LIVE – Bologna-Inter 2-1: s
La cronaca live di Bologna-Inter, ultima giornata del campionato di Serie A 2025/26. Rossoblù già certi dell’ottavo posto
Con oltre 30 mila spettatori sugli spalti, al Dall’Ara, scorrono i titoli di cosa sulla stagione del Bologna che chiude, già certa dell’ottavo posto, contro l’Inter scudettata. Last dance per diversi giocatori e anche per l’allenatore?
La cronaca di Bologna-Inter: secondo tempo
46′ – Si ricomincia.
48′ TRIS DEL BOLOGNA! Cross basso di Miranda in area, deviazione rocambolesca nella propria porta di Zielinski. 3-1 Bologna!
La cronaca di Bologna-Inter: primo tempo
1′ – Foto collettiva per i rossoblù con familiari annessi, aria di festa al Dall’Ara. Poi fischio d’inizio.
2′ – Spunto di Rowe dalla destra, l’inglese entra in area e sbatte contro la difesa ma illumina la gara.
8′ – Pressing dei rossoblù. Inter in difficoltà nel costruire.
12′ – Rowe s’invola a rete, entrata provvidenziale di Bisseck in scivolata.
15′ – Prendono coraggio gli uomini di Chivu che giocano sulla rapidità esterna.
20′ – Altro sussulto del Bologna, Rowe recupera al limite, cerca Castro in area al quale non riesce però il tocco sotto porta.
22′ – Gol dell’Inter. Dimarco direttamente su punizione fuori area infila nel sette, Skorupski tocca soltanto. 0-1 nerazzurro.
24′ GOL DEL BOLOGNA! Risposta immediata del Bologna. Bernardeschi di tacco fa correre Castro che entra in area, palla toccata dalla difesa avversaria ma a rimorchio c’è ancora Bernardeschi che comodamente spinge in rete l’1-1.
25′ – Cooling break.
34′ – Nuovo brivido per il Bologna. Cross di De Silvestri, pallone vagante in area ci arriva Freuler ma da pochi passi spara alto.
36′ – Rowe ci prova dal limite, barba al palo.
41′ – Intervento durissimo di Lautaro su Freuler, giallo all’argentino.
42′ RADDOPPIO DEL BOLOGNA! Da fuori area tiro morbido di Pobega che vale il 2-1, complice una deviazione di Lautaro.
45′ – Due minuti di recupero
47′ – Fine primo tempo, Bologna in vantaggio 2-1, applausi ai rossoblù.
Le formazioni ufficiali e il tabellino
Bologna (4-3-3): Skorupski; De Silvestri; Helland, Lucumì, Miranda; Pobega, Freuler, Ferguson; Bernardeschi, Castro, Rowe. All.Italiano. A disp: Ravaglia, Pessina, Heggem, Joao Mario, Lykogiannis, Zortea, Moro, Sohm, Odgaard, Dominguez, Dallinga.
Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Sucic, Zielinksi, Dimarco; Esposito, Lautaro. All.Chivu. A disp: Sommer, Di Gennaro, Darmian, Acerbi, Cocchi, Bastoni, Henrique, Mkhitaryan, Mosconi, Kaczmarski, Topalovic, Bonny.
Marcatori: 22′ Dimarco (I), 24′ Bernardeschi (B)
Ammoniti: Lautaro (I)
Espulsi: –
Arbitro: Bonacina di Bergamo.
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