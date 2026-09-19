Bologna FC
LIVE – Bologna-Torino 1-0: a caccia della prima vittoria
La diretta testuale di Bologna-Torino, gara valida per il quinto turno della Serie A 2026-2027: i rossoblù a caccia della prima vittoria in casa.
Quinta giornata di Serie A 2026-2027 al Dall’Ara che vede sfidarsi il Bologna contro il Torino di Ignazio Abate. Prima sfida, subito tra le mura di casa, per il neo allenatore rossoblù Raffaele Palladino. I rossoblù hanno sicuramente bisogno di fare punti pesanti, cercando di guadagnare i primi 3 punti del campionato.
La cronaca del primo tempo
48′– Termina la prima frazione di gioco. Bologna in vantaggio per 1-0 con gol di Bernardeschi.
45′– Vengono concessi 3 minuti di recupero.
42′– Helland commette un fallo al limite dell’area su Simeone. Altra buona occasione per il Torino con Fitz-Jim.
34′– Buonissima palla recuperata da Cambiaghi su Comert. Subito dopo Pobega perde l’attimo per tirare e spreca una preziosissima possibilità di raddoppiare il risultato.
30′– Primo ammonito della gara. Giallo per l’ex Sporting Bragança.
25′– Cooling Break: i giocatori rifiatano e si idratano. Solo una sola occasione da gol, quella del Bologna, segnata dal numero 10 Bernardeschi.
22′– Fallo guadagnato da Cambiaghi sulla trequarti offensiva, altra occasione per i rossoblù di Palladino. Sulla palla Bernardeschi.
14′– HA SEGNATO IL BOLOGNA!!! Grandissima palla recuperata da Cambiaghi nella zona di centrocampo, sovrapposizione di Miranda e palla in mezzo per Bernardeschi. 1-0 Bologna, avanti i rossoblù.
9′– Fallo subito da Piccoli, commesso da Ismajli. Fallo che garantisce al Bologna di alzare il baricentro.
5′– Errore di disimpegno di Heggem, calcio d’angolo per il Torino.
2′– A terra subito Ismajli, colpito alla testa in uno scontro col numero 91 del Bologna, Piccoli.
1′– FISCHIO D’INIZIO – È iniziato il match allo stadio Dall’Ara. Primo possesso per i granata guidati da Ignazio Abate.
Le formazioni ufficiali
BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Helland, Heggem, Theate; Zortea, Pobega, Ferguson, Miranda; Bernardeschi, Piccoli, Cambiaghi. Allenatore: Raffaele Palladino.
TORINO (3-5-2): Perri; Comert, Ismajli, Coco; Fortini, Bragança, Mandragora, Fitz-Jim, Cacciamani; Vlasic, Simeone. Allenatore: Ignazio Abate.
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