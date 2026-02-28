Bologna, la Roma deve essere uno stimolo in più

Speravamo tutti non accadesse, e invece alla fine è successo. Dall’urna di Nyon non è uscito il nome del Friburgo, ma quello della Roma e così, agli ottavi di finale di Europa League, sarà derby italiano tra i giallorossi e il Bologna.

La Roma è sicuramente un avversario molto complicato. I giallorossi sono in piena ascesa in campionato (terzi con il Napoli a 50 punti) e con una nuova punta, Malen, tra gli attaccanti più promettenti ed esplosivi della serie A.

Era il tassello mancante voluto da Gasperini, che potrà portare la Roma a livelli ancora più alti. Per questa ragione, il Bologna dovrà presentarsi al doppio incontro europeo nella versione migliore di sé, senza timore di nessuno.

Il Bologna deve ritrovare fiducia…

La piazza rossoblù vorrebbe rivedere quel Bologna che a novembre, fece uscire dal Dall’Ara il Napoli con la coda fra le gambe. Una squadra in fiducia, in cui tutti erano consapevoli di poter fare la differenza. Ne sono un esempio i gol di Lucumi e Dallinga e l’esordio con porta inviolata del giovanissimo Pessina in seguito all’infortunio di Skorupski.

La lunga linea nera di errori e sconfitte che ha seguito, è stata ora chiusa con quattro vittorie consecutive e un solo gol subito dai felsinei. Tuttavia, nella sfida di giovedì contro il Brann, ci sono stati momenti in cui le insicurezze e le paure sembravano tornare a galla.

…e leggerezza

Ad oggi il Bologna deve trovare solidità e Italiano è partito dal 4-3-3, schierando un blocco compatto con tre mediani per schermare la difesa. Per mantenere gli equilibri, l’allenatore rossoblù ha poi rinunciato al pressing alto. Questo nuovo modulo è uno strumento duttile da gestire, ma le mezzali devono inserirsi a turno per affiancare Castro, così come gli esterni.

Sulla carta, la squadra di Italiano ha un patrimonio di qualità che ancora deve venire fuori e un avversario come la Roma aiuterà Italiano a rilanciare la squadra che la scorsa stagione ha vinto la Coppa Italia. L’Europa League sta offrendo al Bologna l’occasione perfetta: senza il peso delle aspettative, i rossoblù possono correre leggeri.

Fonte: Giuseppe Tassi – Il Resto del Carlino

