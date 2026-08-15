Bologna FC
LIVE — Brighton-Bologna, ultimo test amichevole prima dell’inizio del campionato
La diretta testuale dell’ultimo test amichevole del Bologna prima dell’inizio del Campionato contro la formazione inglese del Brighton all’Amex Stadium.
Ultimo test amichevole del Bologna in trasferta alle 16:00 contro il Brighton all’Amex Stadium prima dell’inizio del Campionato fissato per il 24 agosto contro la Lazio.
La cronaca dell’ultimo test amichevole
Brighton-Bologna, primo tempo
45′ – Termina senza gol la prima frazione di gioco tra Brighton e Bologna. Primo tempo molto aggressivo da parte della squadra inglese, forte di un pressing asfissiante e di un possesso palla prolungato.
38′ – Passaggio da trequartista di Boscagli per Hinshelwood a spaccare la linea difensiva del Bologna, tiro al volo dell’attaccante del Brighton e grande parata del solito Skorupski.
35′ – Filtrante a giro di De Cuyper per il turco Kadioglu, che di sinistro prova a sorprendere Skorupski. Il polacco para il tiro a mano aperta.
27′ – Gross entra in area e cerca con una rasoiata diagonale a segnare, para l’estremo difensore rossoblù coi piedi.
15′ – Subito dall’altra parte, occasione per De Cuyper. Pallone facile per Skorupski, tiro centrale.
14′ – Grande occasione per il Bologna, ottimo filtrante da parte di Miranda per Cambiaghi che, entrando in area, prova lo scavetto per sorprendere l’estremo difensore del Brighton. Tiro parato, si rimane fermi sullo 0-0.
8′ – Tiro forte col collo del piede da parte di Rutter verso la porta del Bologna, respinge Skorupski.
6′ – Ferguson risponde al tiro di De Cuyper, niente da fare per lo scozzese.
5′ – De Cuyper calcia in porta, Skorupski blocca. E’ del Brighton il primo tiro in porta di questa amichevole.
5′ – Fallo di Helland su Rutter, calcio di punizione da centrocampo per il Brighton.
1′- Subito lancio lungo verso Cambiaghi, la palla esce e rimessa laterale per il Bologna nella trequarti inglese.
1′ – Comincia l’ultimo test amichevole della squadra di Tedesco contro la formazione inglese del Brighton.
Le formazioni ufficiali:
Bologna: Skorupski, Zortea, Heggem, Helland, Miranda, El Azzouzi, Ferguson, Bernardeschi, Orsolini, Dovbyk, Cambiaghi. All. Tedesco
Brighton: Verbruggen; Wieffer, Vuskovic, Boscagli, Kadioglu; Gross, Ayari; De Cuyper, Diego Gomez, Hinshelwood; Rutter. All. Hürzeler.
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