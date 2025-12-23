Lontano da Casa – Rosso per El Azzouzi, Corazza di nuovo in rete

Ecco una nuova puntata di Lontano da Casa, la rubrica che si occupa dei giocatori del Bologna in prestito in altre squadre.

Serie A ed estero: Aebischer in campo dal primo minuto, espulsione per El Azz

Nel corso della sedicesima giornata di Serie A, il Pisa di Michel Aebischer ha pareggiato 2-2 in casa del Cagliari e ha ottenuto un punto importante per la lotta salvezza. Il centrocampista svizzero è stato schierato titolare, collezionando così la sua quindicesima presenza con la maglia del club toscano. Il Como di Stefan Posch, invece, non è ancora sceso in campo. I lariani, infatti, avrebbero dovuto affrontare il Milan, impegnato però in Arabia per la Supercoppa. Di conseguenza, la partita verrà recuperata giovedì 15 gennaio alle 20:45.

Numerosi i rossoblù impegnati in squadre estere. Oussama El Azzouzi ha all’attivo 7 presenze da titolare con l’Auxerre (terzultimo in Ligue 1 e reduce dalla sconfitta casalinga contro il Lille). Il centrocampista olandese di origini marocchine ha finora collezionato 550’ e un’espulsione (arrivata proprio nell’ultima partita di campionato). Anche Jesper Karlsson, in forze all’Aberdeen, ha messo in saccoccia un’altra presenza dal primo minuto: finora l’attaccante svedese ha giocato 987’ in Scottish Premiership, per un totale di 13 presenze e 4 gol.

Nel frattempo, oltreoceano, Joaquín Sosa ha collezionato 6 presenze con i colombiani dell’Independiente Santa Fe (di cui 4 da titolare e 2 da subentrato). Infine, in Canada, Thomas Gillier ha appena terminato la stagione di MLS con il CF Montréal: 8 partite da titolare, 12 gol subiti, zero clean sheet e 720’ giocati per il portiere franco-cileno. Il campionato ricomincerà a marzo.

Serie B e C: come stanno andando i giocatori del Bologna in prestito

Il centravanti classe 2004 Antonio Raimondo, formatosi anche nel Bologna Primavera, ha collezionato 62′ nella scorsa vittoria del Frosinone sullo Spezia. I ciociari hanno infilato 5 vittore consecutive, salendo a quota 37 punti e confermandosi così in vetta alla classifica di Serie B.

Al sesto posto troviamo invece il Modena di Niklas Pyyhtiä, reduce dalla sconfitta casalinga contro il Venezia (1-2): il finlandese ha giocato 45′, mettendo in saccoccia la sua nona partita da titolare (nonché la sedicesima in totale). Ora gli emiliani si preparano ad affrontare il Monza secondo in classifica nella sfida di Santo Stefano.

Ultimo posto, infine, per il Pescara, che però è tornato alla vittoria battendo 2-1 la Reggiana anche grazie al gol dell’ex Bologna Primavera Tommaso Corazza. Per il difensore bolognese 3 gol e 2 assist in 13 presenze (di cui 11 da titolare). Orji Okwonkwo, invece, è fermo a un assist in 9 presenze (di cui nessuna da titolare).

Pe quanto riguarda i rossoblù militanti in Serie C, Manuel Rosetti ha all’attivo 16 gare da titolare con il Carpi (anche se nell’ultima giornata è rimasto in panchina). Lo stesso vale per Lorenzo Menegazzo, rimasto a guardare nell’ultima sconfitta del Ravenna: per lui solo 3 presenze con la compagine romagnola. Il Trento di Tommaso Ebone è quinto nel Girone A, anche se l’attaccante classe 2005 è fermo da settimane per un infortunio alla spalla. Gennaro Anatriello, nono nel Gruppo C con il Potenza, ha finora collezionato 14 presenze. Il quartultimo posto dello stesso girone è invece occupato dal Foggia del centrocampista franco-marocchino Naïm Byar, a quota 8 presenze.

