Lontano da Casa – Prima rete stagionale per Aebischer, Karlsson già in gol

Arriva il primo centro stagionale per Michel Aebischer: in Pisa-Sassuolo, vinta 1-3 dalla squadra neroverde, lo svizzero ha segnato il gol della bandiera per i toscani, dove si è trasferito a inizio anno con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Il centrocampista classe 1997 ha dunque all’attivo un gol e un assist in 23 presenze con la formazione nerazzurra, recentemente affidata al giovanissimo Oscar Hiljemark dopo l’esonero di Alberto Gilardino. Questa sera il Pisa penultimo della classe sarà impegnato nella sfida salvezza contro l’Hellas Verona ultimo in classifica (che a sua volta ha sollevato dall’incarico Paolo Zanetti assegnando la panchina a Paolo Sammarco).

Un tempo, invece, per Giovanni Fabbian: il giovane centrocampista, in prestito alla Fiorentina, è partito titolare contro il Napoli. I gigliati sono stati sconfitti per 2 a 1 e si trovano ancora in zona retrocessione. Giovanni, tuttavia, è già a quota tre presenze con la maglia viola, per un totale di 180′ giocati.

Ottimo inizio, al contrario, per Jesper Karlsson, passato dagli scozzesi dell’Aberdeen agli olandesi dell’Utrecht. In Eredivisie l’ala svedese ha già collezionato due presenze, 126′ e una rete, arrivata nell’ultimo match di campionato: grazie al suo gol, l’Utrecht è andato a pareggiare 1-1 contro l’Heerenveen e ha portato a casa un punto per la classifica. Ancora una presenza dal primo minuto per Oussama El Azzouzi, in prestito secco all’Auxerre: il bilancio dell’olandese-marocchino in Ligue 1 è di una rete in 11 match, con il 50% di titolarità. Numeri molto più bassi per il difensore serbo Mihajlo Ilic, a quota due presenze con l’Anderlecht (quarto nella Pro League belga).

Serie B e C – Il Frosinone di Raimondo perde la vetta, Corazza si trasferisce al Cesena mentre Anatriello lascia il Potenza

In Serie B il Frosinone di Antonio Raimondo ha perso il primo posto della classifica: i ciociari hanno pareggiato 1-1 contro la Virtus Entella, venendo superati in vetta dal Venezia. L’attaccante formatosi nel Bologna Primavera ha all’attivo 5 gol in 21 presenze (di cui 16 da titolare). Quinto posto e tre risultati utili consecutivi per il Modena di un altro ex Primavera: il centrocampista finlandese Niklas Pyyhtiä ha finora collezionato 20 presenze con i canarini. In sesta posizione c’è invece il Cesena, che ha appena ufficializzato l’arrivo (in prestito) di Tommaso Corazza. Dopo aver trascorso metà stagione al Pescara, per il difensore bolognese inizia una nuova avventura in Romagna. In ultima posizione troviamo proprio la compagine abruzzese, nella quale milita il rossoblù Orji Okwonkwo (a quota un gol e 10 presenze, ma mai da titolare).

Per quanto riguarda i rossoblù in prestito in Serie C, quello con il miglior rendimento è Manuel Rosetti (2o presenze e un assist con il Carpi, undicesimo nel Gruppo B). Dodicesima posizione per il Gubbio del portiere Nicola Bagnolini (12 gol incassati e 3 clean sheet in 12 presenze), mentre la Pianese di Wisdom Amey (11 presenze) è settima. Dopo 20 partite, due gol e un assist, Gennaro Anatriello lascia il Potenza (undicesimo nel Gruppo C): pochi giorni fa il club lucano ha comunicato la risoluzione consensuale e anticipata del contratto dell’attaccante rossoblù, che si è trasferito al Lumezzane. Qui Gennaro ha ritrovato l’ex compagno di squadra Riccardo Stivanello (a quota 5 presenze con l’80% di titolarità).

