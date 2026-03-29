Lucumi guida i rientri dalla sosta, il colombiano insolitamente presente già martedì

Il Bologna ritroverà Jhon Lucumí già martedì mattina. Dopo la sosta per le nazionali, il difensore colombiano sarà infatti il primo a fare rientro a Casteldebole, mettendosi subito a disposizione dello staff tecnico in vista della sfida contro la Cremonese, in programma nel giorno di Pasqua.

L’uomo della difesa

Una notizia importante per i rossoblù, che potranno così contare con anticipo su uno dei pilastri della retroguardia. Lucumí, reduce dagli impegni con la sua nazionale, tornerà in gruppo già all’inizio della settimana, permettendo all’allenatore di iniziare a preparare la partita con maggiore serenità, soprattutto in un reparto dove l’intesa e i meccanismi difensivi sono fondamentali.

Il programma dei rientri, però, sarà scaglionato. Dopo Lucumí, toccherà a Pessina rivedere Casteldebole nella giornata di mercoledì, aggiungendosi gradualmente al gruppo. Il vero e proprio ricompattamento della squadra avverrà giovedì, quando è atteso il rientro della maggior parte dei nazionali: un passaggio cruciale per poter lavorare finalmente a ranghi quasi completi.

Ci sarà però un’eccezione. L’ultimo a rientrare sarà Moro, il cui ritorno è previsto soltanto per venerdì. Il motivo è legato a un impegno amichevole di prestigio: il centrocampista sarà infatti impegnato giovedì sera in una sfida contro il Brasile, circostanza che ne ritarderà inevitabilmente il ritorno in Italia e ridurrà al minimo il tempo a disposizione per preparare la gara di campionato.

La gestione in vista di Cremona

Una situazione che lo staff dovrà gestire con attenzione, valutando le condizioni fisiche dei giocatori al rientro dai rispettivi impegni internazionali. In questo contesto, il ritorno anticipato di Lucumí rappresenta senza dubbio un vantaggio significativo: avere subito a disposizione un elemento chiave consente di gettare basi solide per una partita che il Bologna non può permettersi di sottovalutare.

La sfida contro la Cremonese, infatti, si preannuncia tutt’altro che semplice. E con un calendario così serrato, ogni dettaglio può fare la differenza.

Fonte: Il Resto del Carlino

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook