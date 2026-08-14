Lucumí ai saluti, a Bologna una crescita continua

Domani Jhon Lucumí saluterà per l’ultima volta Bologna e il Bologna per accasarsi a Torino alla Juventus. Il difensore centrale colombiano saluta dopo quattro annate in cui è arrivato da ottimo prospetto e se ne va da pilastro della difesa rossoblù.

Un addio che lascia senz’altro più di qualche interrogativo sulla solidità del reparto arretrato rossoblù. Tuttavia, non lascia con alcun rimpianto e altrettanto il club ha ottenuto il massimo dal punto di vista tecnico, portando a casa un trofeo durante i suoi quattro anni sotto le Due Torri, e probabilmente anche dal punto di vista economico.

Quattro anni in crescita

Lucumí era arrivato a Bologna con le stigmate del giocatore con grandissime abilità, tanto che prima dei rossoblù lo aveva cercato persino il Barcellona. Tuttavia, il suo costo (8 milioni di euro, ndr) celava certamente un certo spazio per i margini di miglioramento e così è stato.

Nelle prime annate in rossoblù, il difensore ha consolidato le due conoscenze tecniche e tattiche trovando una certa continuità di utilizzo. In particolare, nella seconda annata con Thiago Motta, nel trio con Calafiori e Beukema è cresciuto in maniera esponenziale, giocando all’occorrenza anche come terzino sinistro o come braccetto mancino di una difesa a tre.

Le ultime due annate, quella da titolare accanto a Beukema e soprattutto la scorsa, lo hanno consacrato come leader tecnico e morale di una difesa che aveva dinamiche molto complicate da gestire.

Il massimo possibile

I rossoblù salutano il colombiano forzatamente. Un anno fa lo avevano trattenuto, resistendo alle offerte da 30 milioni del Sunderland, pur consapevoli che portandosi il difensore a un anno dalla scadenza avrebbero perso qualche milione.

Jhon Lucumí lascerà il Bologna per andare alla Juventus per 20 milioni più bonus. Un po’ meno di quanto avrebbe voluto il club felsineo, ma una cifra certamente soddisfacente nelle condizioni attuali, con scadenza vicina e una promessa fatta al giocatore stesso.

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