Under 18, Della Rocca: il regalo arriva dal campo

Un compleanno festeggiato nel modo migliore, con una vittoria che vale anche come primo messaggio del nuovo campionato. Luigi Della Rocca ha compiuto ieri 42 anni e, proprio nel giorno della sua festa, può sorridere per il successo della sua Under 18, capace di superare il Lecce per 2-1 grazie alla doppietta di Passanisi. Un inizio positivo per un gruppo completamente nuovo di classe 2009 e per un allenatore che, nella scorsa stagione, è arrivato a un passo dal titolo.

Un’Under 18 che sa far crescere

Allenare un’Under 18 significa lavorare con una squadra in continua evoluzione. I gruppi cambiano da una stagione all’altra e, anche durante lo stesso campionato, alcuni ragazzi possono essere chiamati a salire di categoria, seguendo il percorso ritenuto migliore per la loro crescita. È proprio questa una delle difficoltà principali del ruolo, ma Della Rocca ha ormai maturato una grande esperienza in questa categoria.

La scorsa stagione ne è stata un’ulteriore dimostrazione. Il Bologna è arrivato fino alla finale Scudetto, fermandosi soltanto ai rigori contro l’Inter, quando il traguardo sembrava ormai a un passo. Una sconfitta che non ha però cancellato il valore del lavoro svolto da Della Rocca e dal suo staff, soprattutto considerando i numerosi cambiamenti affrontati nel corso dell’annata.

Come riportato da “Più Stadio” nell’articolo di Davide Centonze, il risultato di quel percorso si vede anche nei numeri: sono stati 11 i ragazzi passati in Primavera durante l’estate e sei di loro hanno già trovato un minutaggio molto importante in Under 20. Un passaggio che conferma quanto il lavoro svolto nelle categorie giovanili possa accompagnare i ragazzi verso il livello successivo.

Buona la prima per l’Under 18

Il nuovo gruppo dei classe 2009 ha iniziato il proprio campionato in trasferta, sul campo del Lecce. Una gara che presentava le sue difficoltà, ma che il Bologna ha indirizzato già nel primo tempo.

A sbloccare il risultato è stato Passanisi al 16’, dando concretezza alla partenza rossoblù. Il Bologna ha continuato a spingere e al 29’ è arrivato anche il raddoppio, ancora firmato dallo stesso attaccante. Due reti che hanno permesso alla squadra di Luigi Della Rocca di affrontare il resto della partita con maggiore tranquillità.

Il Lecce ha trovato il gol del 2-1 soltanto al terzo minuto di recupero, con Parisi. A quel punto, però, restavano soltanto gli ultimi istanti di gara e il Bologna è riuscito a difendere il vantaggio, con Milan che ha chiuso la porta fino al triplice fischio.

Tre punti importanti per iniziare il percorso con fiducia. E quanto può contare, soprattutto per un gruppo nuovo, partire subito con una vittoria?

Alle spalle di Della Rocca c’è uno staff che lavora in maniera coordinata: il vice Mazzanti, il preparatore atletico Bonafede e l’allenatore dei portieri Cavallo. Il loro compito è accompagnare la crescita dei giovani rossoblù, seguendo una strada che ha già prodotto risultati importanti con i ragazzi arrivati successivamente in Primavera e anche in prima squadra, come nel caso di Libra.

Ora arriva la Fiorentina

Il prossimo appuntamento sarà domenica alle 15 a Crespellano, dove il Bologna giocherà la prima partita interna della stagione. L’avversaria sarà la Fiorentina, squadra sempre molto temibile nelle diverse categorie del settore giovanile.

La gara rientrerà inoltre nel programma di tre giorni al Granarolo Youth Center, che comprenderà anche l’impegno della Primavera, domani alle 17 contro l’Inter, e quello della squadra femminile, in programma sabato alle 15 contro il Genoa.

Dopo il successo di Lecce, l’Under 18 avrà dunque l’occasione di dare continuità al proprio avvio. Un altro risultato positivo permetterebbe al gruppo di Luigi Della Rocca di proseguire con ulteriore fiducia il nuovo cammino.

Tocca anche all’Under 17

Domenica sarà anche il momento dell’esordio in campionato dell’Under 17. I classe 2010 inizieranno il loro percorso in trasferta contro la Carrarese, con Emiliano Corsi alla guida della squadra.

Il nuovo allenatore ha preso il posto di Gianni Migliorini, passato in Under 16, e sarà affiancato dal vice Miroslav Mihajlovic, dal preparatore atletico Marra e dall’allenatore dei portieri Criaco.

La squadra ha mostrato segnali positivi durante il precampionato e ora è pronta a misurarsi con il campionato. Per Under 16 e Under 15, invece, bisognerà attendere ancora qualche giorno: entrambe debutteranno domenica 13 settembre in trasferta contro la Carrarese.

Prima dell’esordio ufficiale, però, spazio ai tornei. L’Under 15, guidata dalla novità Jonatan Binotto, sarà impegnata questo weekend al Memorial Fogli, mentre l’Under 16 prenderà parte al Memorial Previdi. Due appuntamenti utili per continuare il percorso di preparazione prima dell’inizio del campionato.

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