A Bologna, e non è una novità, è tempo di emergenza per i terzini sinistri. La cosa fa anche sorridere se si pensa che, appena un paio di mesi fa, era stato proprio Lykogiannis ad essere spostato dalla propria corsia al centro della difesa. Poi, sul mercato hanno avuto luogo diverse riflessioni, con l’acquisto del centrale Helland. Buchi tappati? Invece no perché, sul più bello, entrambi i terzini si sono infortunati, costringendo Joao Mario e Zortea agli straordinari.

Le difficoltà, però, stanno per terminare. Lyko si sta allenando ancora a parte, è vero, però traspare una certa positività nei confronti del suo recupero. I carichi stanno aumentando e, forse, non manca poi così tanto. Come riporta Stadio, infatti, il greco potrebbe figurare nella lista dei convocati per Pisa. Da titolare sicuramente no. Ma, in un momento come questo, giocare qualche minuto aiuterebbe e non poco a ritrovare fiducia e condizione.

Lyko out dai titolari: ecco le scelte di Italiano

Proprio perché Lyko non è ancora pronto, ora sta a mister Italiano scegliere i due terzini titolari a Pisa. Dietro a Joao Mario e Zortea, infatti, scalpita De Silvestri, fresco e desideroso di trovare minuti preziosi nel suo regno, la corsia di destra. I dubbi di Italiano, che si riflettono anche sulle corsie, sono ben lungi dal finire qui. Infatti, tutto il centrocampo è in forse, con l’unica eccezione di Freuler. In attacco non si sa ancora se sarà Dallinga o Castro a trascinare la squadra, mentre sulla corsia si rivedrà Cambiaghi.

Al di là di queste forti incertezze, sintomo di una squadra forte che lavora bene, il rientro tra i convocati di Lykogiannis potrebbe solo essere una buona notizia. Nel mirino c’è la Roma in Europa, in quella che sarà la sfida della stagione per i rossoblu: avere soluzioni ulteriori farebbe soltanto bene.

Fonte: Stadio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook