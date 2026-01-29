Maccabi-Bologna 0-3: Orsolini «Avevamo assaggiato gli ottavi, ma torniamo a casa consapevoli»

Davanti ad un arrendevole e confuso Maccabi Tel Aviv, il Bologna fa il suo e guadagna gli ultimi tre punti disponibili nel girone. A Backa Topola, infatti, finisce 0-3 per i Rossoblù, che confermano il loro posto tra le teste di serie dei playoff. Playoff che vedranno la squadra di Italiano, che ha chiuso al nono posto, affrontare una tra Brann e Dinamo Zagabria. Avversaria che, però, i Rossoblù scopriranno solamente domani alle 13:00, quando l’urna di Nyon pescherà anche l’avversaria nel possibile ottavo di finale.

Maccabi Tel Aviv-Bologna: il commento di Riccardo Orsolini

Oltre a vittoria e playoff, però, mister Italiano ha trovato, o meglio, ritrovato anche Riccardo Orsolini. Undicesimo gol stagionale per l’Orso di Bologna, recuperato dall’influenza di settimana scorsa e tornato a trascinare i compagni questa sera con un gol fatto ed uno annullato.

Sugli ottavi sfumati

«Dispiace perchè l’avevamo un pochettino assaporati. Non dico che era quasi fatta però, insomma, ci abbiamo un pochettino sperato. Ciò però non toglie il percorso che abbiamo fatto, la grande soddisfazione di essere arrivati tra le prime dieci. Ora aspetteremo l’accoppiamento della nostra avversaria. Comunque rimane una grande soddisfazione perchè non era scontato, quello di arrivare ai playoff era un obiettivo da inizio stagione, l’abbiamo centrato e siamo contenti e penso lo siano anche società e tifosi.»

Chi è il rigorista ora? Tu, Bernardeschi o Ferguson?

«Beh, fossero sempre questi i problemi (ride, ndr.).»

Come si torna a casa dopo questo pareggio?

«Si torna a casa consapevoli, dopo una grande partita in cui loro anche se già eliminati non ci hanno regalato niente. Sono una squadra che comunque quando vuole gioca a calcio, lo avevo detto anche prima della partita. Noi siamo stati bravi perchè li abbiamo schiacciati, li abbiamo messi lì ed abbiamo avuto diverse occasioni. Forse il primo tempo se stavamo 6 a 0 non diceva niente nessuno. Volevamo sbloccarla, poi all’inizio del secondo tempo ho fatto gol sul primo palo. Ora ho cambiato, in questo periodo mi piace di più il primo palo.»

