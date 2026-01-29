Ancora qualche dubbio, ma tutto sommato dovremmo esserci. Quasi pronta al via, infatti, l’ultima giornata del girone unico di Europa League, che intorno alle 23 di questa sera decreterà in maniera ufficiale la sua classifica finale, tra ottavi, playoff ed eliminazione. Sorti che saranno estremamente diverse per Maccabi Tel Aviv e Bologna, autrici di due competizioni molto diverse e che, quindi, hanno richieste differenti per la gara di questa sera.

Bologna: chi in campo con il Maccabi Tel Aviv?

Se gli israeliani sono già di fatto estromessi dalla competizione, infatti, il Bologna ha ancora qualcosa da chiedere alla stessa. Meglio, ha tutte le possibilità per migliorare una fase di qualificazione fin qui ottima, e che potrebbe addirittura regalarle ancora un posto tra le prime otto. Prima, però, bisogna giocare e vincere, questa sera a Backa Topola, contro un Maccabi già eliminato, ma che di certo non alzerà bandiera bianca.

Ma, male che vada, il Bologna giocherà almeno i playoff. E quindi diventa necessario avere anche un occhio di riguardo al prossimo turno per i Rossoblù. Con quattro giorni di riposo dalla partita di Genova, e conscio della diffida che pende sulle teste di Holm e Miranda, infatti, Italiano sulle corsie laterali riproporrà Zortea e Lykogiannis, che dovrebbero affiancare i centrali Heggem e Vitik. Ballottaggio che non si pone neanche per la porta dove, anche per un fattore psicologico, dovrebbe essere riconfermato Lukasz Skorupski.

Più incerto, invece, il destino dal centrocampo in su. O meglio, vi son tre certezze, e tutto il resto è da costruire. Sicuri del posto, infatti, sono Freuler (rientrato in lista UEFA), Odgaard e Castro, mentre il contorno è al momento ancora ricco di ballottaggi. In primis, quello a centrocampo, dove Pobega e Ferguson si contendono il posto al fianco dello svizzero, mentre su una delle due fasce la situazione sembrerebbe più delineata. A destra, infatti, ci sarà Riccardo Orsolini, che tornerà titolare a scapito di Jonathan Rowe, il quale potrebbe essere dirottato sulla sinistra, ma in ballottaggio con Cambiaghi e Bernardeschi.

