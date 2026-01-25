Marassi come banco di prova

A Marassi il Bologna non trova soltanto un avversario, ma anche un confronto numerico che merita attenzione. Il percorso del Genoa dall’arrivo di Daniele De Rossi in panchina racconta di un rendimento leggermente superiore rispetto a quello dei rossoblù emiliani, un dettaglio che rende la sfida ancora più significativa. Analizzare i dati, infatti, aiuta a inquadrare meglio il momento delle due squadre e a capire quali insidie attendono i ragazzi di Italiano in una gara che si preannuncia molto equilibrata.

Confronto tra i percorsi recenti

Limitando l’analisi alle undici giornate disputate con De Rossi alla guida del Grifone, emerge un dato chiaro: il Genoa ha raccolto 14 punti, due in più rispetto ai 12 messi insieme dal Bologna nello stesso arco di tempo. Un margine ridotto, certo, ma sufficiente per sottolineare come i rossoblù liguri abbiano avuto una continuità leggermente superiore.

È davvero così ampia la distanza? No, ma è abbastanza significativa da imporre attenzione.

Un confronto che passa dai dettagli

Se il Bologna vuole tornare da Marassi con l’intera posta in palio, il margine di errore dovrà essere ridotto al minimo. Le sbavature individuali e una produzione offensiva non sempre brillante hanno già presentato il conto, come dimostrato anche dal pareggio per 2-2 contro il Celtic. Episodi che, in un contesto equilibrato come questo, rischiano di diventare decisivi.

La domanda, allora, è inevitabile: riusciranno i ragazzi di Italiano a cambiare passo proprio quando il livello di attenzione deve salire?

Marassi, campo che non perdona

In uno stadio dove l’intensità spesso amplifica ogni situazione, il Bologna è chiamato a una prova di maturità. I numeri dicono che il Genoa arriva con un leggero vantaggio nel rendimento recente, ma il campo resta il giudice finale. Servirà concretezza, lucidità e una maggiore incisività davanti per ribaltare un trend che, seppur di poco, oggi sorride ai liguri.

