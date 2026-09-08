Marco Libra, protagonista di un sogno col Bologna e il suo Venezuela

Un momento atteso fin da bambino e un sogno che si realizza al culmine di un periodo d’oro: Marco Libra Alvarado, venezuelano classe 2008, ha varcato la porta del calcio dei grandi. Nel derby della terza giornata di campionato al Dall’Ara col Sassuolo, Domenico Tedesco ha deciso di puntare su di lui all’inizio della ripresa: «Il migliore in campo nel secondo tempo» è il commento del tecnico al termine della partita.

Dietro quei 45 minuti più recupero c’è una lunga rincorsa, fatta di partite giocate nelle giovanili e tanti piccoli passi fatti in avanti giorno dopo giorno, fino alla chiamata della Nazionale venezuelana. Il Bologna lo ha accompagnato nella crescita, è la città in cui ha vissuto il passaggio da ragazzino a giovane promessa e ora si affaccia sul palcoscenico più importante, la Serie A.

Marco Libra Alvarado, dal vivaio del Bologna alla Serie A

La storia di Libra è quella di tanti ragazzi che sognano il calcio dei grandi senza davvero sapere se arriverà mai quel momento. Per lui il percorso è iniziato nel 2021, proprio sotto le Due Torri, dove ha vestito la maglia rossoblù dalle giovanili fino alla Primavera. Una crescita graduale e costante, coronata dal gol che nella scorsa stagione ha permesso al Bologna Under-18 di qualificarsi in semifinale Scudetto. Libra ha dimostrato di avere qualità, la stessa che ha notato anche la Nazionale venezuelana: aveva appena compiuto diciotto anni quando vestiva per la prima volta la maglia della Vinotino insieme ai grandi.

Marco Libra 🇻🇪 elogiado por su DT Dominico Tedesco tras su gran partido en @Bolognafc1909 , dicho por su propio entrenador: "El mejor del 2do tiempo" en referencia a Libra. pic.twitter.com/Uis5WhDt6T — Algo más que Vinotinto🇻🇪🍷®️ (@chacalburiel) September 6, 2026

L’elogio di Domenico Tedesco

Domenica scorsa ha fatto il suo debutto con il Bologna, conquistandosi i migliori complimenti di Domenico Tedesco. «Marco ha fatto un esordio molto positivo. È fresco, è coraggioso, crea tanto. Siamo molto contenti di averlo fatto giocare, finalmente. Se lo merita». Ora, il Bologna vuole blindarlo: se c’è un giocatore su cui il club può costruire il proprio futuro è Marco Libra.

In Venezuela è già una star. Ne parlano i giornali, le pagine social e la gente per strada. La nota testata “Algo más que Vinotinto” ha riproposto la giocata di Libra sul gol di Dovbyk e ha riportato il passaggio della conferenza di Domenico Tedesco in cui il mister si complimenta con il giovane.

Gracias a “Algo más que Vinotinto” por destacar en las redes sociales a Marco Libra, un joven y prometedor jugador del Bologna FC.

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