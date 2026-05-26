In Bologna-Inter c’era un doppio ex speciale, classe 2007: ecco chi è

Matteo Cocchi è un profilo che si inserisce in una dinamica sempre più frequente nel calcio italiano: quella dei giovani formati in un contesto familiare – in questo caso soprattutto – ma valorizzati in un altro. Terzino sinistro classe 2006, oggi in forza all’Inter, è un caso interessante proprio per la sua doppia matrice: bolognese per formazione iniziale, nerazzurra per sviluppo e consolidamento.

Matteo Cocchi: dalle giovanili del Bologna al passaggio all’Inter

Il percorso di Cocchi parte dal territorio emiliano e dal settore giovanile del Bologna, dove muove i primi passi e costruisce le basi tecniche del suo profilo. In quegli anni viene impiegato in più ruoli, con una progressiva trasformazione che lo porta ad abbandonare le posizioni più offensive per stabilizzarsi come esterno basso.

Nel 2021 arriva la svolta: l’ingresso nel settore giovanile dell’Inter. Una scelta che segna la separazione dal percorso rossoblù e l’inizio di una nuova fase, impostata su un differente modello di crescita.

La crescita nel progetto nerazzurro

All’interno del sistema nerazzurro, Cocchi trova continuità. Il suo sviluppo non è immediato, ma segue tappe precise: Primavera, Under 23 e inserimento graduale nel contesto della prima squadra.

Il suo profilo viene modellato su caratteristiche ben precise: spinta costante, qualità nella progressione e interpretazione offensiva del ruolo di terzino. Non è un caso che il club abbia scelto di blindarlo fino al 2030…

Il debutto al Dall’Ara e il valore del percorso di Matteo Cocchi

La peculiarità riguarda l’ultima giornata di questa Serie A, in particolare la sfida tra Bologna e Inter al Dall’Ara. È la gara in cui Cocchi fa il suo esordio in massima serie. Passato e presente che si allineano, come a dirgli: vai, adesso sei pronto per il grande calcio!

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