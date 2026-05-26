Mattias Svanberg , dramma Wolfsburg: ora il Mondiale del riscatto

Il Wolfsburg di Mattias Svanberg retrocede in Serie B: diciassette anni dopo lo storico titolo conquistato con Dzeko e Barzagli, il club di proprietà della Volkswagen esce clamorosamente sconfitto dai playout di Bundesliga contro il Paderborn.

Il Wolfsburg di Svanberg retrocede dalla Bundesliga

Dopo 29 anni, i biancoverdi del Wolfsburg lasciano la Bundesliga. Un duro colpo non solo per il club, ma anche per Mattias Svanberg. Il centrocampista classe 99′ gioca in Germania dal 2022, ma prima di lanciarsi nell’avventura tedesca aveva trascorso quattro lunghi anni all’ombra delle Due Torri. Non solo Svanberg: attualmente in rosa con lui, ad aver giocato anche in Serie A ci sono altri cinque giocatori. Denis Vavro (ex Lazio), Rogerio, ex Juventus e Sassuolo, Eriksen (ex Inter), Lindstrom (in prestito dal Napoli) e Paderbon, l’ex Atalanta che ha condannato il Wolfsburg contro il Paderborn con la sua espulsione al 14′ minuto.

La carriera di Mattias Svanberg in biancoverde

Un vero e proprio dramma sportivo per il Wolfsburg che non era mai retrocesso dalla Bundesliga: vi approdò per la prima volta della stagione 1997/98 e da allora non aveva mai lasciato la massima serie tedesca. Ad affondare con la nave c’è anche Mattias Svanberg. Il centrocampista svedese è uno dei pilastri della squadra: con 24 presenze e 3 reti in campionato, Svanberg ha già collezionato un totale di 113 presenze con il Wolfsburg, solo 10 in meno rispetto a quelle in rossoblù.

In termini realizzativi, invece, il suo rendimento è migliorato nettamente: da 9 reti col Bologna è passato a 14 reti totali, accompagnate da 13 assist a fronte degli 8 serviti invece in rossoblù.

Mondiali 2026: l’occasione per riscattarsi

Nonostante la delusione con il club, Svanberg è stato convocato dalla Nazionale della Svezia per la Coppa del Mondo 2026. Il centrocampista conta già 38 presenze e due gol con la maglia della Nazionale e grazie al ct Garham Potter potrà partecipare al Mondiale e riscattare la stagione negativa con il Wolfsburg.

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