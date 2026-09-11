Mbangula si presenta: «L’esordio è stato bellissimo, i tifosi sono veri e aiutano la squadra»

A Bologna si sa, la vera regola, almeno sul campo di gioco, è quella degli esterni. Negli ultimi anni, oltre ai tuttora presenti Orsolini, Bernardeschi e Cambiaghi, sono passati dalla Dotta talenti purissimi come Ndoye e Rowe. E poi c’è lui, l’ultimo arrivato del mercato estivo, Samuel Mbangula. L’ex Juventus e Werder Brema, che aveva già segnato ai rossoblu con la maglia della Signora, vuole imporsi sulla corsia già da ora. Le sue parole d’ordine? Lavoro, positività e ambizione.

Mbangula si presenta a Bologna

«È stato un piacere sapere che Bologna era interessato a me, è una cosa speciale. Avevo anche voglia di ritornare in Italia e avevo già giocato contro contro il Bologna. Ricordo che è una squadra che ha ambizione e una mentalità positiva, tutte cose che ogni giocatore cercherebbe». Queste sono state le prime parole di Samuel Mbangula con indosso la maglia dello Squadrone.

Nel video di presentazione pubblicato dalla società rossoblu, il belga ha ricordato anche Tedesco, già ct della sua nazionale. «Quando mi ha chiamato ho sentito subito la fiducia nella sua voce e per questo sono venuto qui». Parole belle di stima nei confronti di un uomo, prima che di un tecnico, che sa come stimolare dei professionisti per entrare a far parte del progetto.

Amore e ambizione

Pur avendo giocato in uno dei palcoscenici più ambiti d’Italia a Torino, Samuel è rimasto subito colpito dai suoi nuovi tifosi. Gli è entrato nel cuore il modo in cui la città vive il calcio e sostiene i suoi giocatori, cosa che ha sperimentato a partire dal suo esordio «bellissimo» contro il Sassuolo.

«Cantano per 90 minuti, una cosa così non si vede in tutti gli stadi. Sono qui per dare tutto e andare più avanti possibile: voglio aiutare a raggiungere gli obiettivi di squadra» – ha concluso Mbangula, dando l’appuntamento a tutti gli appassionati per la prossima gara, in programma al Maradona domenica alle 18.

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