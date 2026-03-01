Bologna FC
MetamorfOdgaard
La metamorfosi di Jens lo portera ad affrontare un nuovo ruolo nello scacchiere di Italiano, per tornare ad essere titolare.
Jens Odgaard, in campo, ha sempre avuto la “valigia in mano”: prima punta, trequartista, prima punta. I ruoli del reparto avanzato li ha ricoperti quasi tutti, con eccellenti risultati. Adesso per il cambio di modulo. a cui ha pensa Vincenzo Italiano, Jens si ritrova a dover imparare il ruolo di mezzala. E siamo sicuri che anche questo nuova collocazione in campo sarà un successo.
Odgaard è il suo “peregrinare” nei ruoli dell’attacco
Jens ha sempre dato prove specifiche di duttilità e adattabilità, nelle squadre in cui e per cui ha giocato. L’anno scorso è stata l’invenzione più fulgida di Vincenzo Italiano, nella “ricostruzione” del nuovo Bologna post Thiago Motta. Odgaard, come trequartista, aveva finito quella stagione con 37 partite giocate, 6 gol e 5 assist. In quella attuale, in sole 19 partite, ha già eguagliato il numero di gol (6) della scorsa, mentre è fermo a soli due assist forniti. Numeri che dimostrano l’importanza del danese all’interno dello scacchiere di Italiano, per duttilità ed efficacia.
Il nuovo modulo
Negli ultimi due mesi di gioco, a causa anche dei risultati ottenuti non particolarmente brillanti ed una rivisitazione del modulo verso un sistema di gioco differente, Odgaard ha trovato meno spazio in campo. Il 4 3 3 di nuova manifattura, nella strategia di Italiano, non prevede il trequartista. E il suo utilizzo nell’undci titolare è avvenuto con minore frequenza.
Ma Vincenzo non vuole rinunciare al suo impiego in campo, visto la sua capacità di interpretare il mandato del suo allenatore, la sua forza fisica e un discreto tocco di palla. La sua bravura lo aiuta ad essere cinghia di tramissione fra i reparti dell’attacco e del centrocampo, a dialogare nello stretto e ad inserirsi la davanti senza palla, aumentando la densità in attacco. Insomma Italiano non vuole privarsi della sua intelligenza calcistica: da qui il suo trasferimento da ruolo di trequartista a quello di mezzala, con conseguente percorso di formazione in un ruolo non suo. Così l’allenatore rossoblù potrà avere un giocatore duttile al servizio della causa, coniugando capacità tecniche e atletiche. Per questo, e per le sue capacità di interpretare più ruoli, presto Italiano avrà in rosa un “nuovo titolare”.
