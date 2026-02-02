Milan, scelte obbligate al Dall’Ara

Il Milan arriva al Dall’Ara in condizioni tutt’altro che ideali. Tra assenza pesanti e diversi titolari alle prese con problemi fisici, la sfida contro il Bologna si preannuncia complicata. Massimiliano Allegri è chiamato a rimettere mano all’undici titolare iniziale, adattando la formazione alle difficoltà del momento e alle condizioni non ottimali di alcuni uomini chiave.

Allegri e l’assenza di Saelemaekers

Il primo grattacapo per l’allenatore del Milan in vista di domani al Dall’Ara, riguarda Alexis Saelemaekers. Il belga non figura tra i convocati a causa del riacutizzarsi del fastidio all’adduttore. Dopo aver stretto i denti nella trasferta di Roma, chiusa con una prestazione sofferta e una sostituzione all’intervallo, il giocatore non è ancora al meglio. Per questo Allegri ha scelto di non correre rischi: contro il Bologna, l’ex di giornata non sarà della partita. Si interrompe così una striscia di 22 presenze consecutive, e al suo posto potrebbe trovare spazio Athekame.

Le incognite fisiche del Milan di Allegri

Le difficoltà del Milan, però, non si fermano qui. Anche Pulisic e Leao non garantiscono certezze dal punto di vista atletico. L’americano deve fare i conti con una borsite e solo nelle ultime ore verrà presa una decisione definitiva sulla sua presenza. Leao, invece, sarà convocato ma continua a convivere con un’infiammazione all’adduttore: la pubalgia lo limita e va gestita con attenzione. Di fronte a questo scenario, Allegri ha testato in allenamento una coppia offensiva inedita: Nkunku e Loftus-Cheeck. Una scelta obbligata più che una rivoluzione, ma che potrebbe cambiare il volto dell’attacco dal primo minuto. E se la partita dovesse richiedere soluzioni diverse nel finale? In quel caso Fullkrug rappresenterebbe un’opzione utile, soprattutto per sfruttare i palloni lunghi negli ultimi minuti.

Centrocampo e difesa: le altre mosse

In mezzo al campo per il Milan dovrebbe rivedersi Fofana dal primo minuto dopo due gare iniziate dalla panchina. Al suo fianco spazio a Modric e Rabiot, chiamati a dare equilibrio ed esperienza. Qualche novità anche nel reparto arretrato: Tomori rischia l’esclusione, mentre De Winter continua a godere della fiducia di Allegri, che lo considera titolare ormai da diverse settimane. Gabbia è sicuro di una maglia nel trio difensivo, mentre Pavlovic è pronto a tornare dall’inizio dopo aver superato l’infortunio alla testa che lo aveva tenuto fuori per tre partite.

