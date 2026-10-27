Milan-Bologna: a San Siro oltre 600 tifosi rossoblù

Giocare a San Siro alle 18.30 di un giorno feriale, parrebbe una presa in giro. Milano è vicina ma non esattamente dietro l’angolo e per essere puntuali sugli spalti, al fischio d’inizio, bisogna partire alle 15. Ma di mercoledì si lavora e, quindi, come si fa?

Si fa, si fa: per questo chiedete ai 600 tifosi rossoblù che hanno già il tagliando in mano, per l’anello di San Siro, settore ospiti. E sono già pronti a partire per sostenere la squadra di Mister Palladino che apre la giornata di mercoledì alle 18.30. San Siro, la Scala del Calcio, vedrà arrivare un Bologna reduce da due trasferte vittoriose (la prima contro il Lecce e la seconda a Cagliari). In Salento i rossoblù hanno acciuffato la vittoria con Enem, dopo essersi fatti pareggiare da un’uscita improvvida di Pessina. Tutt’altra storia in quel di Cagliari, dove i rossoblù isolani non sono mai stati in grado di complicare la vita a Skorupski. Anzi, il punteggio poteva anche essere più rotondo, ma il Bologna di Mister Palladino giocava (e ha giocato) senza centravanti di ruolo (due infortunati e uno in panchina).

A San Siro per continuare la striscia positiva

Detto che le 18.30, per gli oltre 600 trasfertisti, sono state archiviate come “un non problema”, Palladino vuole continuare a fare punti in trasferta, continuando le buone performances fuori casa. Il Milan che si presenterà domani sul tardo pomeriggio a San Siro, inoltre, avrà diverse assenze fra le sue file. Proviamo ad elencarli (fra parentesi il motivo dell’assenza): Rabiot (muscolare), Moreira(muscolare), Gila (Caviglia), Chukwueze (anca). Inoltre dovrebbero mancare Gabbia (muscolare), Saelemaekers (caviglia), Loftus Cheek (muscolare), oltre al portiere Terracciano (muscolare).

Un Milan, per concludere, che sarà alla terza partita in una settimana (Bournemouth, Udinese), l’ultima nella tana di San Siro. San Siro che, sabato sera, vedrà in scena il derby della Madunina: Milan-Inter.

E quindi, tornando a domani, dopo i 170 di Lecce, i circa 400 di Cagliari, ecco gli otre 600 di San Siro. E un Bologna che vince e fa punti non può essere mai lasciato solo.

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