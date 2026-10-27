Milan-Bologna, dove vederla in tv e streaming: Sky o DAZN?

Dopo gli impegni del fine settimana, la Serie A torna protagonista con il turno infrasettimanale valido per la nona giornata. Per il Bologna è tempo di affrontare l’importante trasferta contro il Milan.

La squadra di Raffaele Palladino sarà chiamata a confrontarsi con i rossoneri di Ruben Amorim in una sfida che mette di fronte due formazioni con obiettivi e ambizioni differenti. Il Milan arriva all’appuntamento dopo il successo contro l’Udinese, mentre il Bologna si presenta a San Siro forte della vittoria conquistata contro il Cagliari. Per i rossoblù, l’obiettivo è dare continuità ai progressi mostrati nelle ultime uscite e provare a strappare punti importanti su un campo difficile.

Per chi non potrà seguire l’incontro direttamente allo stadio, ecco dove vedere la partita in diretta televisiva e in streaming. Ecco le informazioni utili per seguire Milan-Bologna, dall’orario del calcio d’inizio alle piattaforme su cui sarà possibile guardare la gara.

Milan-Bologna, a che ora inizia la partita?

Il calcio d’inizio è fissato per le ore 18:30 di mercoledì 28 ottobre 2026, allo stadio San Siro di Milano. La gara è valida per la nona giornata del campionato di Serie A 2026/27.

Milan-Bologna, dove vederla: DAZN o Sky?

Milan-Bologna sarà trasmessa in esclusiva da DAZN. Per seguire la partita in diretta sarà possibile utilizzare:

l’app DAZN sulle smart TV e sui dispositivi compatibili;

il sito ufficiale di DAZN, accessibile da computer;

l’app DAZN su smartphone e tablet.

La gara sarà inoltre disponibile sul canale DAZN dedicato agli abbonati Sky che dispongono del relativo pacchetto.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook