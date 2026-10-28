Milan-Bologna, nuovo test per Skorupski: il portiere deve respingere le voci di mercato

Lukasz Skorupski è pronto per scendere in campo ancora una volta da titolare in Milan-Bologna. Il numero uno rossoblù, dopo la panchina di Lecce e l’errore di Pessina che poteva costar caro si è ripreso il posto contro l’Inter e a Cagliari ha fatto registrare per la prima volta in stagione 0 gol subiti.

Un dato confortante che, però, nella gara contro i sardi è soprattutto frutto della grande prestazione del trio difensivo. Per il portiere polacco, quella di questa sera contro i rossoneri, sarà la terza titolarità di fila nonché un test di ritrovata sicurezza nei propri mezzi, nonché un banco di prova importante anche nell’ottica di un mercato di gennaio che si avvicina a grandi passi.

Skorupski respinge le voci?

Secondo quanto riportato da più parti, nel prossimo calciomercato di gennaio il Bologna starebbe cercando un nuovo portiere. La ricerca del club è attiva a importante: non si scandaglia il mercato dei “secondi” portieri, ma quello dei potenziali titolari. Un segnale lanciato al portiere polacco?

Può darsi. Quello che è certo è che i rossoblù vogliono farsi trovare pronto in caso di nuove indecisioni, che peraltro ci sono state. A Cagliari, Skorupski è apparso insicuro della sua presa su qualche uscita e non ha comunque dovuto compiere particolari interventi. I tifosi del Bologna e la dirigenza si aspettano certezze dal proprio numero uno e fin quando non ne avranno terranno gli occhi aperti.

Contro il Milan dovrebbe essere ancora titolare, come riportato da Marcello Giordano sul Resto del Carlino, e l’attenzione di tutto l’ambiente Bologna sarà altissima, perché i rossoneri lo solleciteranno molto più della squadra di Pisacane.

Occhio a Di Gregorio

Il primo nome sulla lista del Bologna, per un eventuale sostituzione nel ruolo di titolare di Skorupski, sarebbe quello di Michele Di Gregorio. Il portiere milanese di proprietà della Juventus, ora in prestito al Bournemouth, in Inghilterra sta giocando poco.

Peraltro, la seconda presenza con la maglia delle “Cherries” è arrivata in Europa League giusto qualche giorno fa contro il Milan. 3-0 e nessun tiro verso la sua porta, «Ho avvertito un po’ di freddo oggi» aveva detto ai microfoni di Sky dopo la partita. Se vorrà riscladarsi i guantoni, il Bologna potrebbe fare al caso suo.

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