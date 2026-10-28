Milan-Bologna, Palladino pensa al turnover: le ultime

Serata di grande trepidazione e attesa per il Bologna che, dopo la convincente vittoria di Cagliari, vola a San Siro per sfidare il Milan. I rossoneri, quarti in classifica, vivono un momento positivo dal punto di vista dei risultati ma hanno parecchie assenze.

Nel catino dello stadio meneghino, i rossoblù cercano una vittoria che manca addirittura da 10 anni. Per farlo dovranno infliggere alla squadra di Ruben Amorim la prima sconfitta stagionale in Serie A (in Europa League i ko sono già due su tre gare disputate). Mister Palladino ci crede, avendo già vinto due gare su due in trasferta da quando siede sulla panchina felsinea.

Formazione, tante conferme dopo Cagliari-Bologna

Il tecnico campano in queste ore sta sciogliendo gli ultimi dubbi di formazione. Intanto, nella squadra rossoblù ci dovrebbero essere diverse conferme. A cominciare dalla porta, dove Lukasz Skorupski dovrebbe ripartire da una maglia da titolare.

Helland, Heggem e Vitik, per il momento, dovrebbero sedersi ancora in panchina. Per loro potrebbe esserci spazio sabato per la sfida contro il Monza, ma per il momento il trio difensivo dovrebbe essere quello vincente e collaudato di Cagliari con Darmian, Casale e Theate.

In mezzo al campo, ugualmente pochissimi dubbi: Zortea e Miranda dovrebbero agire ai lati della coppia formata da capitan Ferguson e dall’ex della sfida Pobega. Il vero ballottaggio della formazione rossoblù per Milan-Bologna potrebbe essere nel trio, con Cambiaghi insidiato da qualche compagno. Conferme, senza troppi dubbi, per Odgaard nel ruolo di centravanti e Bernardeschi nel ruolo di trequartista di destra.

Chance per chi ha giocato meno

Tra Milan e Monza, comunque, qualche chance dal primo minuto per chi ha giocato dovrebbe esserci. Infatti, se in difesa sembra assodato che almeno per la prima delle due gare a pochissime ore di distanza non ci saranno cambi, qualche speranza la nutre chi gioca dalla cintola insù.

Più di tutti ci sperano Libra e soprattutto Mbangula. Il venezuelano e soprattutto belga hanno buone chance di subentrare nella formazione titolare al posto di Cambiaghi che potrebbe godere di un turno di riposo. L’altro che spera nella sua prima titolarità con Palladino è Amondarain.

L’argentino che il tecnico vuole recuperare come esterno di fascia destra, secondo quanto riportato da Marcello Giordano sul Resto del Carlino, può sperare nel turno di riposo per Zortea. Difficile però che dopo la mini-prova di Cagliari ci sia già la titolarità per l’ex Estudiantes.

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