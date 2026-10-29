Milan-Bologna, il Palladino-pensiero: «Se sbagliamo sabato, oggi è tutto vano»

Come potrebbe non essere soddisfatto? Lui che è uno specialista della vittoria nella San Siro rossonera ultimamente, lo ha rifatto. Raffaele Palladino ha ribaltato il mondo Rossoblù, e la riprova è Milan-Bologna: una squadra che prima va sopra, poi ha la forza e la testa per rimontare e andarla a vincere, mantenendo il risultato. Per lui ora, l’obiettivo è già sabato pomeriggio, e cioè ripetersi contro il Monza.

Le parole di Palladino dopo Milan-Bologna

«Hanno fatto la partita giusta, mettendo in campo carattere, qualità, intensità e sacrificio. Dopo il 2-1 potevamo crollare invece siamo stati in partita e all’intervallo abbiamo cambiato qualcosa». La lucidità di Raffaele Palladino sta anche nelle sue dichiarazioni dopo Milan-Bologna, riprese nell’articolo odierno di Dario Cervellati sul Corriere dello Sport – Stadio: la partita è cambiata per la stanchezza del Milan sì, ma dovuta anche ai cambi di questo signore che ha ribaltato la partita, e tutto il mondo Bologna.

Ribadisce che nessuno rimane indietro, e l’esempio è Mbangula: «Di lui mi è piaciuto lo spirito. Bene per i gol, ma è un ragazzo che ascolta e si mette a disposizione». E su questo passaggio, ci sono diversi riferimenti a chi, per il mister, non si sta mettendo a disposizione probabilmente. A differenza di Bernardeschi, completamente al centro e cambiato per quanto aveva dato: «Ha fatto un grande sacrificio».

C’è da continuare così

È lui il primo a dirselo e a dirlo a tutti, dopo la partita: «La partita difficile è quella di sabato: se la sbagliamo, è come se non avessimo fatto nulla». Ed è la realtà: questo nuovo Bologna deve passare attraverso il consolidamento, oltre che dai punti. E la partita contro il Monza di sabato è l’occasione giusta per provare a tornare alla vittoria in quel del Dall’Ara: passaggio fondamentale per ritrovarsi totalmente.

Il Palladino-pensiero è questo: solo lavorare, e tanto, per ottenere i risultati e tornare ad essere vincenti. In poco più di un mese ha dimostrato, finora, quello che è il suo valore e quello della sua squadra, consapevole del fatto che c’è ancora tanto potenziale da esprimere: «Sono ragazzi tosti, che mi hanno ascoltato. In poco tempo abbiamo ribaltato tutto e credo possano tornare a essere la squadra che tutti abbiamo visto negli ultimi anni».

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