L’uomo del mercoledì – Samuel Mbangula

Una partita che, inevitabilmente, rimarrà nella storia recente Rossoblù. Perché non è cosa di tutti i giorni espugnare San Siro con quattro gol in trasferta, come è successo in Milan-Bologna. E il protagonista indiscusso non può non essere l’autore di una tripletta che rappresenta anche i suoi primi gol con la maglia Rossoblù: Samuel Mbangula, un talento tutto da scoprire.

Milan-Bologna, Samuel Mbangula è l’MVP del match

Un sondaggio, quello proposto come al solito sui nostri canali social, che aveva un risultato quasi scontato dopo la sua prestazione in Milan-Bologna. Un match dove Samuel Mbangula si è preso la scena e, per una notte, anche il Bologna. Votato da voi come migliore in campo dopo la sua tripletta decisiva ai fini del 2-4 finale, e premiato più che giustamente come MVP anche dalla Serie A, perché non è cosa da tutti i giorni fare un tris a San Siro.

Un ragazzo che non aveva brillato nei primi spezzoni di gara con Tedesco ma anche un po’ con Palladino, che però nella serata di ieri ha dimostrato il perché il Bologna lo ha scelto come dopo-Rowe: il ragazzo le qualità le ha eccome, e qualcosa si era già visto in Italia. In quel di San Siro Mbangula si è fatto trovare pronto alla prima da titolare e prima ha cercato di indirizzare il match, e poi invece lo ha prima ripreso, e poi chiuso definitivamente. Non può non essere lui univocamente l’uomo della partita.

Tempo al tempo

“Con me nessuno rimane indietro”. Questo il mantra di Palladino, ed è valso soprattutto per uno come Samuel Mbangula: un giocatore che l’allenatore Rossoblù sa di poter sfruttare eccome in quel ruolo sulla trequarti ma con grande libertà di svariare, proprio come le caratteristiche del belga impongono. Una storia, quella tra Mbangula e il Bologna, la quale sembrava poter finire come altre, dove negli ultimi anni non pochi hanno fatto fatica ad imporsi. Invece, una notte alla Scala del Calcio ha ribaltato completamente il tavolo, e ha dimostrato come il tempo, alla fine, faccia emergere chi davvero ha qualcosa da dare. E Samuel sempre proprio far parte di quella categoria lì.

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