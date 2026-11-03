Miranda riparte con passione tra assist e scatti fotografici

Dopo il cambio di modulo di Palladino, Juan Miranda è tornato più forte di prima, con un nuovo ruolo in campo. Lo spagnolo ora è di nuovo il miglior assistman del campionato e i tifosi del Bologna si godono lo spettacolo.

Come riporta Luca Bortolotti su Repubblica oggi, lo spagnolo scatta non solo in campo. Oltre alle grandi prestazioni sul rettangolo verde, Miranda si diletta anche con la fotografia. Lo spagnolo, infatti, ha un profilo secondario sui social in cui pubblica i suoi scatti di viaggio migliori.

I numeri di Miranda

In questa prima fase di campionato Miranda ha già fatto cinque assist, raggiungendo la stessa quota con cui chiuse la scorsa stagione. Ora gli manca un ultimo passaggio per raggiungere il sesto, come i sei compiuti nel suo primo anno nel Bologna.

Da sottolineare che nelle ultime quattro giornate ha servito un assist a partita, due da corner e due su azione. A Parma, dove ha segnato il suo primo e unico gol fino ad adesso, vuole aumentare questi numeri. Ora il club bolognese ringrazia sé stesso per non averlo lasciato alla Juventus negli ultimi momenti di trattative a fine agosto. Ora, rispetto a tre mesi fa, c’è stata una rivoluzione in campo, e si vede.

Due talenti paralleli: gli assist e gli scatti

Grazie ai cambiamenti di Palladino il Bologna si trova nei suoi tempi migliori e i rossoblù ne beneficiano sia in campo che fuori. Miranda con il suo nuovo ruolo in centro campo può tornare a fare quello che più gli piace: portare il pallone in avanti, dentro la porta avversaria.

Il suo contratto con il club bolognese è stato prolungato fino al 2027 ma si sta già lavorando per allungarlo fino al 2030. Juan vuole continuare così, e dato che dentro il rettangolo verde le cose sembrano migliorate, può dedicare parte del suo tempo alla sua passione secondaria: la fotografia. In un altro profilo Instagram il calciatore pubblica i suoi scatti di vacanze e trasferte, in giro per il mondo, da Oriente a Occidente, passando per Casteldebole innevato e le feste religiose della sua patria.

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