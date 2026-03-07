Miranda spinge sull’acceleratore: con la Roma vuole esserci

Juan Miranda freme per tornare in campo e in testa ha solo un obiettivo: la Roma. Il terzino di Olivares si era infortunato contro l’Udinese: in un tentativo di allungo aveva sentito tiare l’ileopsoas della coscia destra. Il verdetto? Lesione muscolare con circa tre settimane di recupero.

Considerando che l’infortunio è avvenuto il 23 febbraio, il probabile rientro sarebbe dovuto avvenire il 16 marzo a cavallo della trasferta di Sassuolo e quella di Roma, ma Miranda ha un’altra idea in testa.

Miranda brucia le tappe: lunedì un nuovo controllo medico

Il terzino infatti sta bruciando le tappe, consapevole anche dell’emergenza difensiva che sta attraversando il Bologna. Lykogiannis si era infortunato a Parma ed è rientrato in gruppo solo due giorni fa, mentre Joao Mario ha ricevuto una botta sul ginocchio a Pisa che ha preoccupato molto Italiano.

A Pisa è stato costretto ad uscire dal campo anche Vitik in seguito ad un colpo sul viso, mentre chi finora resiste è Lucumi, titolare da sei gare consecutive senza la sua preziosa metà Heggem.

Miranda sta quindi cercando di accelerare il suo recupero e di stringere i denti per tornare al più presto. Da due giorni ha iniziato il lavoro differenziato e ieri ha aumentato i carichi. Inoltre, il numero 33 ha richiesto un nuovo consulto medico per lunedì, con la speranza di ottenere il via libera per il ritorno in gruppo già in vista degli ottavi di andata di Europa League.

Italiano valuta le opzioni

Italiano non vuole correre il rischio di peggiorare l’infortunio e valuterà bene ogni possibilità. All’andata contro la Roma è più probabile che abbia spazio Lykogiannis, che già domani col Verona dovrebbe subentrare per mettere minuti nelle gambe. Per il derby italiano contro la Roma, il tecnico rossoblù dovrà fare i conti anche con le assenze di De Silvestri ed Helland fuori dalla lista Uefa.

Fonte: Marcello Giordano – Il Resto del Carlino

