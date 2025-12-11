Miranda suona la carica: «Vogliamo i tre punti ed entrare nella top 8»

Questa sera all’Estadio Balaídos di Vigo, sulla costa galiziana, andrà in scena la sesta giornata di Europa League: Celta Vigo-Bologna. Le squadre, occupano rispettivamente il decimo ed il diciottesimo posto in classifica. Il Bologna è reduce dal pareggio di Roma, contro la Lazio, mentre gli spagnoli hanno espugnato il mitico Santiago Bernabéu, vincendo 0-2 contro il Real Madrid. Che sia una squadra forte, dotata di talento e organizzazione, è evidente. Il connazionale Miranda, presente ieri in conferenza stampa pre-partita lo conferma: «Sarà tosta, dura, durissima. Ma nonostante tutto questa partita l’abbiamo preparata per poter fare al meglio il nostro lavoro. Vogliamo i tre punti ed entrare nella top 8 che significherebbe accesso diretto agli ottavi.»

Miranda connection, un filo conduttore

Nonostante le assenze, Juan Miranda è positivamente sereno, e non potrebbe essere altrimenti: il terzino spagnolo è reduce da 6 partite consecutive in cui ha giocato da titolare. «L’opportunità c’è e anche se siamo in difficoltà vogliamo sfruttarla». Da capire chi giocherà nello scacchiere dei galiziani: Borja Iglesias o la leggenda vivente del club, Iago Aspas? Ferran Jutglà o Pablo Duran? Attenzione poi a una vecchia conoscenza del calcio italiano, Marcos Alonso, reinventato braccetto della difesa a tre. Oltre a lui, saranno osservati speciali, Oscar Mingueza, Bryan Zaragoza, Ilaix Moriba. Insomma, si preannuncia una partita -sulla carta- divertente, intensa e spettacolare. Anche il Celta Vigo, dovrà prestare attenzione al Bologna di Miranda & co.

Miranda sugli avversari e sulla partita

«Il Celta è un club che è cresciuto molto negli ultimi tempi e per me è una cosa molto bella da vedere. E’ una grande squadra, ha un grande allenatore, ha individualità e collettivo. Sarà tosta, ma sono convinto che l’abbiamo preparata bene.» Il terzino mancino spagnolo dà un’ultima interpretazione su quella che potrebbe essere la partita di stasera: «L’importante è vincere, anche per aumentare la nostra fiducia nelle nostre potenzialità in queste competizioni. Il fatto che siamo in emergenza non deve incidere sul nostro atteggiamento, dobbiamo giocare per vincere sempre. E’ vero che dietro ci manca qualcuno, però dobbiamo fare bene, lavorare tanto e fare la nostra partita, sapendo che sarà difficile. L’emergenza non deve farci pensare di giocare per i playoff. Qui abbiamo una possibilità.» L’ultima parola, come sempre, spetta al campo; appuntamento a questa sera, alle ore 21, per Celta Vigo-Bologna: Miranda ci crede.

Fonte: Marcello Giordano, il Resto del Carlino

