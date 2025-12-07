Bologna FC
LIVE: Lazio-Bologna: finisce 1-1, Odgaard risponde a Isaksen
La cronaca live di Lazio-Bologna, posticipo della 14° giornata di Serie A, Immobile torna all’Olimpico per la prima volta da ex
Riscatto in campionato e continuità dopo le fatiche di Coppa. Questa la missione del Bologna senza tifo al seguito, in quel di Roma per sfidare una Lazio anch’essa reduce dall’impegno infrasettimanale ed obbligata a non sbagliare tra le mura amiche.
Secondo tempo
95′ – Triplice fischio. Lazio e Bologna si dividono la posta in palio. I go danesi di Isaksen al 38′ e Odgaard al 40′ decidono la sfida. I rossoblù salgono a quota 25 punti, i biancocelesti a 19.
94′ – Odgaard serve Ferguson da fuori area, destro fuori misura.
Cinque minuti di recupero
87′ – Squadre lunghe, il Bologna cerca di far valere la superiorità numerica.
84′ – Ammonito Miranda, trattenuto fallosamente Cancellieri.
83′ – Quinta sostituzione anche per Italiano, Dallinga rileva Castro.
80′ – Ultimo cambio biancoceleste: Patric per Basic.
78′ – ESPULSO GILA! Gila ammonito per fallo su Castro. Il difensore laziale protesta e Fabbri non esita ad estrarre il cartellino rosso. Padroni di casa in 10.
75′ – Dentro Dele-Bashiru, fuori Cataldi.
73′ – Ancora Guendouzi contro Ravaglia. Il centrocampista va al tiro dal limite, il numero 13 si distende a deviare un pallone condizionato dalla deviazione di Heggem. Sul calcio d’angolo successivo, Ravaglia ancora protagonista allontanando in acrobazia.
71′ – Miranda ci prova da lontano, Castro cerca l’inserimento di tacco, Provedel blocca in presa sicura.
66′ – Ammonito Lazzari, falloso su Miranda.
64′ – Triplo cambio per il Bologna: Bernardeschi, Rowe e Ferguson dentro, Oroslini, Cambaghi e Moro fuori.
61′ – Doppio intervento decisivo di Ravaglia! Tiro di Guendouzi sugli sviluppi di un’azione insistita in avanti, il portiere rossoblù salva sulla linea. Un minuto dopo il suo tuffo devia un nuovo tentativo di Cancellieri.
59′ – Entra Noslin per Castellanos. Terza sostituzione per i padroni di casa.
48′ – Ammonito Cambiaghi, intervento di corpo irregolare su Lazzari.
47′ – Miranda si fa sorprendere dal neoentrato Cancellieri che recupera il pallone dal limite e lo mette in mezzo, Ravaglia anticipa Castellanos e blocca la sfera.
Si ricomincia! Dentro Cancellieri e Lazzari tra le fila biancocelesti, fuori Isaksen e Tavares.
Primo tempo
48′ – Termina il primo tempo sull’1-1. Ad Isaksen risponde immediatamente Odgaard.
Tre minuti di recupero
43′ – Raddoppio sfiorato dai rossoblù! Miranda raccoglie il cross di Zortea, tenta il pallonetto dalla sinistra, Gila di testa salva sulla linea il possibile 1-2.
40′ – GOL DELBOLOGNA! Reazione immediata ospite. Orsolini serve in corsa Zortea che di tunnel supera la difesa avversaria in area, va al tiro e centra il palo, Odgaard in tap fissa l’1-1.
39′ – De Silvestri rileva Casale schierandosi da centrale
38′ – GOL LAZIO. I Padroni di casa approfittano della superiorità e si porta in vantaggio. Batti e ribatti in area, Isaksen trova il colpo vincente che sblocca la sfida.
36′ – Casale costretto ad uscire per infortunio, rossoblù momentaneamente in dieci.
33′ – Pobega, servito al limite da Orsolini (complice una deviazione), di prima va alla conclusione costringendo Provedel a respingere distendendosi.
31′ – Ammonito Moro, ferma irregolarmente Zaccagni.
30′ – Brivido Bologna! Marusic sbaglia il passaggio in mezzo all’area biancoceleste, Odgaard ci arriva prima di tutti. Provedel respinge di gambe il tentativo del danese da distanza ravvicinata.
25′ – Biancocelesti ancora padroni del campo, il Bologna si difende come può ma soffre nella propria metà campo.
21′ – Calcio d’angolo per i rossoblù. Castro svetta di testa ma spara alto.
19′ – Ammonito Tavares, irregolare su Orsolini.
16′ – Erroraccio di Casale, Castellanos recupera e serve Isaksen. Lo svedese va al tiro, Ravaglia ci mette il piede, poi è costretto a distendersi sul traversone successivo.
14′ – Reazione del Bologna. Odgaard ci prova da appena dentro l’area, di mancino non inquadra lo specchio.
13′ – Ancora Ravaglia protagonista! Palla persa da Orsolini e recuperata da Castellanos che va alla conclusione centrale. l’estremo difensore rossoblù para in sicurezza.
11′ – Lazio nuovamente pericolosa, Tavares scende al limite, trova lo spazio per il tiro sporcato dalla difesa rossoblù e bloccato da Ravaglia.
4′ – Punizione insidiosa di Cataldi centrale ma lontana. Pallone alto di poco sopra la traversa.
2′ – Risposta immediata dei padroni di casa: Isaksen va sul fondo a crossare, deviazione in scivolata di Miranda provvidenziale a mettere in angolo.
1′ – Subito numero di Orsolini che con un gioco di gambe supera Tavares sulla trequarti, può accentrarsi per tirare ma conclude sull’esterno della rete.
Si comincia! omaggio del tifo biancoceleste a Ciro Immobile e ricordo in memoria dell’indimenticato Sinisa Mihajlovic poi palla nel centro di centrocampo.
Tabellino
Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares (dal 46′ Lazzari); Guendouzi, Cataldi (dal 75′ Dele-Bashiru), Basic (dall’80’ Patric); Isaksen (dal 46′ Cancellieri), Castellanos (dal 59′ Noslin), Zaccagni. All.Sarri. A disp: Mandas, Furlanetto, Vecino, Pedro, Dia, Belahyane, Provstgaard.
Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Casale (dal 39′ De Silvestri), Heggem, Miranda; Moro (dal 64′ Ferguson), Pobega; Orsolini (dal 64′ Bernardeschi), Odgaard, Cambiaghi (dal 64′ Rowe); Castro (dall’83’ Dallinga). All.Italiano. A disp: Pessina, Franceschelli, Holm, Immobile, Lykogiannis, Lucumì, Dominguez, Sulemana, Fabbian.
Reti: 38′ Isaksen (L), 40′ Odgaard (B)
Ammoniti: Tavares (L), Moro (B), Cambiaghi (B), Lazzari (L), Miranda (B)
Espulsi: 78′ Gila (L) per proteste
Arbitro: Fabbri di Ravenna
