Anche ieri sera Nikola Moro fa da spettatore per la quinta trasferta consecutiva. Quasi gli stessi numeri valgono per Artem Dovbyk, giocando solo 7 minuti contro il Monza. Invece Heggem, dopo aver pubblicamente esposto il suo malcontento in nazionale non è nemmeno stato convocato per la partita interna contro l’Udinese.

Sono loro i tre giocatori il cui futuro resta in bilico, con il Bologna che sta già facendo le proprie valutazioni sul fronte delle possibili uscite a gennaio.

Nikola Moro per ora resta in panchina

Ancora una volta Moro non subentra e non tocca il campo, neanche di fronte a una partita in cui Ferguson e Pobega faticavano a reggere il passo. Nonostante l’assenza di El Azzouzi e le difficoltà nella mediana durante il primo tempo, Palladino ha preferito lasciare il croato rossoblù in panchina.

Come riporta Marcello Giordano su Il Resto del Carlino prima della partita il mister ha dichiarato che Nikola gli ha fatto vedere qualcosa in più: «Moro è un ragazzo sensibile, che quando non è titolare fatica e tende a buttarsi giù. Non deve sentirsi escluso, ho bisogno di tutti, e negli ultimi 20 giorni ha iniziato a farmi vedere qualcosa di diverso». Ma evidentemente queste non è ancora abbastanza per farlo rientrare anche quando ce ne sarebbe bisogno.

Di fronte a questo scenario, a gennaio, forse, il Bologna proverà a vedere altre opzioni: Ordoñez è il preferito nelle lista rossoblù, venerdì sera si è visto nei paraggi di Casteldebole l’agente del mediano Faticanti, in prestito alla Juve dall’Avellino. Insieme a lui, ma magari per un investimento futuro c’è anche il terzino brasiliano Kaua Pascini, nel mirino anche di Roma e Juventus.

Il Bologna aspetta ancora una volta Artem Dovbyk

«Deve sbloccarsi, vedremo а gennaio, per ora lo aspettiamo». Queste le parole del vicepresidente rossoblù Fenucci sul ragazzo ucraino, che ancora non ha dimostrato di valere i 3 milioni di ingaggio. Il calciomercato è vicino e il Bologna potrebbe seriamente considerare di restituirlo alla Roma, che sta ancora cercando una soluzione che possa favorire tutte e tre le parti.

Dentro questa cornice c’è anche il caso Heggem, che dopo le parole in nazionale riguardo il poco minutaggio in rossoblù, Palladino ha deciso di escluderlo dalla partita al Dall’Ara. Ora è da vedere se si riallacceranno i rapporti col norvegese opppure se dovrà preparaare le valigie.

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