Moro raggiunge quota 100 in Serie A e vola verso il Mondiale: il croato è stato convocato dal ct Dalic

Subentrando ieri al 68′ contro l’Atalanta, Nikola Moro ha raggiunto un nuovo importante traguardo con la maglia del Bologna. Il centrocampista classe 1998 infatti, sotto le Due Torri da quattro stagioni, ha tagliato il traguardo delle 100 presenze in Serie A con la maglia rossoblù.

Ma per Moro, non si è trattata dell’unica soddisfazione ricevuta in seguito ai tre punti contro l’Atalanta. Quest’oggi infatti, il ct della Croazia Zlatko Dalic ha diramato la lista preliminare dei 26 convocati per i Mondiali 2026 e, tra i vari nomi, c’è anche quello del numero 6 rossoblù.

Moro: affidabilità ed equilibrio a centrocampo

Nikola Moro è sicuramente tra i rossoblù che quest’anno sono cresciuti maggiormente. Il croato è infatti migliorato in termini di affidabilità ed è diventato una garanzia per Italiano e per il centrocampo rossoblù.

Questa stagione, Moro ha collezionato 37 presenze di cui 19 titolarità in campionato con tanto di due gol segnati. Il primo, la punizione dalla traiettoria immacolata contro il Pisa che ha firmato il 2-0 (poi 4-0); mentre il secondo è arrivato lo scorso febbraio contro il Torino: uno spettacolare gol di tacco che ha contribuito alla vittoria dei felsinei per 2-1.

Gli altri convocati: 6 dalla Serie A e un ex Bologna

Tra i 26 giocatori della lista preliminare del ct Zlatko Dalic sono presenti altri 6 giocatori della Serie A. Tra i centrocampisti, insieme a Moro, anche Nikola Vlasic del Torino, Mario Pasalic dell’Atalanta, Martin Baturina del Como, Petar Sucic dell’Inter e infine il rossonero Luka Modrić. Il quarantunenne, nonostante la frattura allo zigomo rimediata in campionato durante lo scontro contro la Juventus, si sta allenando con una maschera facciale e il ct croato è fiducioso di un suo completo recupero per il Mondiale.

Tra gli altri giocatori presi dal campionato italiano anche il difensore viola Marin Pongracic e Ivan Smolcic del Como (inserito tuttavia nelle riserve). Nella lista, è infine presente anche un ex rossoblù, Martin Erlic, che una settimana fa ha vinto la Coppa di Danimarca con il Midtjylland.

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