Bologna-Sassuolo: ottima prestazione di Sacchi

Il derby tra Bologna e Sassuolo finisce in pareggio, tra i migliori in campo il direttore di gara Sacchi: nessun errore negli episodi da moviola della partita. Convalida giustamente i due gol e altrettanto correttamente gestisce due situazioni spinose in area. Così il VAR Di Paolo ha vita facile: non interviene mai, gli basta confermare le scelte del collega.

La partita tra le due emiliane è stata abbastanza corretta dal punto di vista del fair play: l’arbitro ha estratto in totale 5 cartellini gialli. Ne manca uno a Muharemovic per un fallo su Orsolini. L’unica sbavatura di Sacchi, che aggiunge questa a una serie di ottime prestazioni. Il designatore Rocchi apprezzerà.

La moviola di Bologna-Sassuolo: regolari i due gol

Dopo un primo tempo a reti inviolate, la partita si sblocca al 47′ con il gol di Fabbian. Su quanto succede in area non c’è nessun dubbio, ma viene controllato un possibile fallo a inizio azione. Dallinga e Idzes in elevazione si scontrano, ma è un contrasto di gioco regolare: il gol è buono e il Bologna passa in vantaggio.

Un vantaggio che però non dura molto. Il Sassuolo pareggia i conti al 63′ con Muharemovic sull’errore di Ravaglia. Il portiere Rossoblù esce per intercettare la palla messa in mezzo da calcio d’angolo, ma non ci riesce. L’avversario ci arriva prima e di testa la manda in rete, senza commettere alcun fallo su Ravaglia. Sacchi non ha dubbi e convalida il gol che sancisce il definitivo pareggio.

Sacchi: corretto non fischiare rigore

Altri due episodi da moviola interessanti in Bologna-Sassuolo, altre due buone letture dell’arbitro Sacchi. Prima nell’area di rigore del Sassuolo. Rowe va via a Walukiewicz e poi finisce a terra. La posizione del direttore di gara gli consente una visuale perfetta: è spalla contro spalla (anche fianco) senza contatto tra le gambe. Non viene fischiato rigore.

Il secondo episodio, invece, per il Sassuolo. Ravaglia esce per contendere la palla a Lauriente. Il portiere rossoblù prende l’avversario ma, prima di lui, il pallone che cambia evidentemente direzione. Questo è quello che conta: Sacchi concede calcio d’angolo al Sassuolo.

Fonte: Edmondo Pinna, Stadio

