Dovbyk a caccia e gli infortuni del Napoli: Bologna, le notizie di oggi 10 settembre

A Casteldebole va avanti la preparazione per la sfida di Napoli, una gara che, per quanto difficile, come vedremo presenterà delle occasioni per fare bene. Le novità delle ultime ore, ovviamente, si concentrano proprio su questo match e su come Tedesco lo vuole affrontare. Vi siete persi qualcosa? Nessun problema, a ricapitolare tutte le notizie di oggi sul Bologna, dentro e fuori dal campo di calcio, ci pensiamo noi.

Bologna, bisogna scoprire il segreto della difesa

In tre giornate di campionato, si sono viste tre difese molto diverse. Domenico Tedesco dovrà trovare la giusta quadra e gli interpreti corretti per trovare finalmente la sua prima porta inviolata. Arriverà contro il Napoli? L’ipotesi è di difficile realizzazione, ma non da escludere.

Napoli, è già emergenza infortuni

A una situazione complicata, perché l’infermeria del Napoli era già pienissima, si sono aggiunti due nuovi infortuni. Ecco chi è andato ai box al termine della gara di Champions contro l’Arsenal.

Dovbyk a caccia della titolarità

Si sa, nella mente umana spesso e volentieri basta un click per cambiare una vita. Lo stesso discorso può valere per l’avventura rossoblu di Artem Dovbyk. Partito dalla panchina nelle prime tre a causa di una condizione fisica ancora non ottimale, ora potrebbe finalmente puntare a un minutaggio più ampio. Non a caso, dopo il suo primo gol al servizio di Tedesco.

Rowe contro Fenucci

La provocazione di Cluadio Fenucci della scorsa settimana ha avuto finalmente risposte. Rowe si è espresso, smentendo con vigore quanto dichiarato dall’ad rossoblu.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook