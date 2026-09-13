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Napoli-Bologna, la cronaca LIVE

La diretta testuale di Napoli-Bologna, gara valida per il quarto turno della Serie A 2026-2027: i rossoblù a caccia di punti pesanti

Pubblicato

11 minuti fa

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Massimo Pessina durante Bologna-Napoli (2-0)
Massimo Pessina durante Bologna-Napoli (2-0)
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Quarta giornata di Serie A allo stadio Maradona di Napoli. I partenopei sfidano il Bologna di Domenico Tedesco. Rossoblù che hanno bisogno di muovere la classifica visto l’unico punto raccolto finora, frutto del pareggio casalingo contro il Sassuolo.

Le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rafa Marin, Rrahmani, Spinazzola; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Vergara, Hojlund, Politano. All. Massimiliano Allegri.

BOLOGNA (4-3-3): Pessina; Holm, Heggem, Theate, Miranda; Pobega, Ferguson, Amondarain; Bernardeschi, Piccoli, Cambiaghi. All. Andrea Tarozzi.

La cronaca del primo tempo

7′ – Aveva trovato il vantaggio il Bologna! Theate con un gran colpo di testa aveva battuto Milinkovic-Savic. Il cross dalla trequarti su calcio di punizione. Gol annullato dall’arbitro Bonacina per posizione di fuorigioco, dopo l’intervento del VAR.

3′ – Prima occasione del match per i padroni di casa. Cross parabolico di De Bruyne che trova l’impatto aereo di Vergara: il giovane non inquadra lo specchio della porta.

1′ – FISCHIO D’INIZIO – È iniziato il match allo stadio Maradona. Primo possesso per  gli azzurri guidati da Massimiliano Allegri.

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