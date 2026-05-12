Seguici su

Bologna FC

Napoli-Bologna, insufficiente Piccinini: l’analisi della direzione arbitrale

L’analisi della prestazione del fischietto di Forlì nell’ultima giornata di campionato fra azzurri e rossoblù

Pubblicato

24 secondi fa

il

Il team arbitrale di Bologna-Genoa (© Bologna FC)
Cartellini (© Bologna FC)
Aggiungi 1000 Cuori Rossoblu come Fonte preferita su Google

Una partita tenuta sotto controllo dall’arbitro Piccinini, che comunque qualche errore l’ha commesso. Dal rigore mancato (e poi assegnato tramite VAR) a dei cartellini troppo leggeri, per non parlare di alcuni interventi in cui ha risparmiato il peso dell’ammonizione ai calciatori.

Alla terz’ultima giornata ogni decisione pesa, e la partita di ieri tra Napoli e Bologna – come riportato da Edmondo Pinna nell’edizione odierna di Stadio – non è stata gestita nel migliore dei modi dall’arbitro. Il fallo di Di Lorenzo – intervenuto in netto ritardo sul piede destro di Miranda – era evidente a tutti gli spettatori. Alla fine, dopo OFR, se n’è accorto anche Piccinini che ha mandato sul dischetto Orsolini. Nessuna punizione, invece, per Lucumí: Buongiorno ha scambiato un tocco di spalla del difensore colombiano per un tocco irregolare con il braccio.

Napoli-Bologna, prestazione negativa per l’arbitro Piccinini

Per quanto riguarda i cartellini, corretto il cartellino giallo per Joao Mario. Il terzino portoghese è entrato troppo duramente su McTominay lanciato verso Pessina. Pobega, invece, è stato graziato dal fischietto di Forlì. Sorte opposta per Bernardeschi, anche se l’ammonizione è sembrata troppo severa.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
Lascia un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *