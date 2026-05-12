Napoli-Bologna, insufficiente Piccinini: l’analisi della direzione arbitrale

Una partita tenuta sotto controllo dall’arbitro Piccinini, che comunque qualche errore l’ha commesso. Dal rigore mancato (e poi assegnato tramite VAR) a dei cartellini troppo leggeri, per non parlare di alcuni interventi in cui ha risparmiato il peso dell’ammonizione ai calciatori.

Alla terz’ultima giornata ogni decisione pesa, e la partita di ieri tra Napoli e Bologna – come riportato da Edmondo Pinna nell’edizione odierna di Stadio – non è stata gestita nel migliore dei modi dall’arbitro. Il fallo di Di Lorenzo – intervenuto in netto ritardo sul piede destro di Miranda – era evidente a tutti gli spettatori. Alla fine, dopo OFR, se n’è accorto anche Piccinini che ha mandato sul dischetto Orsolini. Nessuna punizione, invece, per Lucumí: Buongiorno ha scambiato un tocco di spalla del difensore colombiano per un tocco irregolare con il braccio.

Napoli-Bologna, prestazione negativa per l’arbitro Piccinini

Per quanto riguarda i cartellini, corretto il cartellino giallo per Joao Mario. Il terzino portoghese è entrato troppo duramente su McTominay lanciato verso Pessina. Pobega, invece, è stato graziato dal fischietto di Forlì. Sorte opposta per Bernardeschi, anche se l’ammonizione è sembrata troppo severa.

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