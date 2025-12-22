In questi pochi minuti, si concentra tutto. L’orgoglio per essere arrivati in finale e aver dato il massimo, però, ha un peso comunque minore, come giusto che sia, rispetto alla delusione cocente della sconfitta. Fermarsi a un passo dal traguardo fa sempre male, specialmente se non si riesce ad attuare il proprio piano. Le cause? La stanchezza, di certo, ma anche un signor Napoli che, come già aveva affermato Conte in conferenza, ha studiato la gara in maniera maniacale.

Le parole di Heggem

Nel postpartita, è stato Heggem il primo a parlare di una serata (purtroppo) storta. Nelle sue parole c’è, come sempre, grandissima lucidità: tra i complimenti agli avversari, che hanno abbondantemente meritato, e la consapevolezza di poter reggere questo livello in futuro, il norvegese è fiero dei progressi della squadra, pur ammettendo di aver fornito una prestazione più opaca del solito. «Abbiamo affrontato una grande squadra, purtroppo non ci siamo espressi al nostro meglio. Sono orgoglioso della squadra, dei compagni, ma stasera non abbiamo giocato come sappiamo: forse abbiamo accusato un po’ la stanchezza con un giorno in meno rispetto al Napoli per preparare la gara. Ma non cerchiamo alibi, questo è il calcio. Ora dobbiamo andare avanti, analizzare questa partita e capire i nostri errori per fare meglio la prossima volta».

Il bello del calcio, però, è che si può andare sempre guardare al domani, anche dopo serate come queste. Ora bisognerà tornare alla normalità, come dopo una vacanza meravigliosa passata assieme agli amici. Sarà complesso, questo è poco ma sicuro. Ma i rossoblu hanno dimostrato di avere la stoffa e la consapevolezza necessaria per trasformare questa esperienza formativa in energia, quella che oggi è mancata troppo presto. Il Sassuolo, d’altronde, non si prepara da solo…

