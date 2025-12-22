Le PAGELLE di Napoli-Bologna (2-0)

Una finale di Supercoppa Italiana deludente per i Rossoblù: Napoli-Bologna finisce 2-0, grazie alla doppietta di David Neres. Ecco i nostri voti.

Napoli-Bologna, le pagelle: se ne salva solo uno

Ravaglia 5 – Da un 7 pieno a un’insufficienza piena, e il motivo lo sappiamo tutti. Prima tiene in vita i suoi come può, poi gli dà il colpo di grazia: sembra un film, ma è la dura realtà.

Holm 5 – Stecca anche lo svedese, e questa è una notizia. Soprattutto difensivamente, perché davanti qualche volta lo si vede andare sul fondo. Serata no per tutti.

Heggem 5 – Hojlund è il suo incubo, a differenza della partita di campionato. In difficoltà enorme, rischiando anche un’altra espulsione.

Lucumì 5,5 – Prova a tenere la difesa ma crolla anche lui: sulla palla di Ravaglia ha poche colpe, ma ne è ahi lui protagonista.

Miranda 5 – Da quelle parti scendono e scendono, e lui sale poco. Un altro da categorizzare nella “partita no”

Ferguson 5 – Da un gol facile al raddoppio del Napoli: la sua partita si racchiude in quella sliding door. Prima ha un’altra occasione, ma anche lì niente. Fatica in mezzo, ci prova ma non va. In difficoltà.

Dal 69′ Dallinga 5,5 – Entra nel momento del provare il tutto per tutto, ma si vede davvero poco.

Pobega 5,5 – L’ultimo a non smettere di correre, ma nemmeno lui è infinito: prova a tappare buchi e a proporsi, ma oggi è più difficile del solito.

Odgaard 5 – Ci prova ma, oggi, è un po’ più impreciso del solito, e forse anche affaticato più del solito. Ci si aspettava di più da uno come lui.

Dal 46′ Moro 5,5 – Prova a dare nuove geometrie, ma non c’è stato verso nemmeno per lui

Orsolini 5 – Si vede davvero poco, ma questo già da qualche partita. Sente le fatiche del periodo e anche la sua lampadina, va a intermittenza. Poca intermittenza.

Dal 80′ Dominguez S.V

Cambiaghi 5 – Non bene oggi, perché le sue qualità sono diverse e in campionato aveva fatto vedere che poteva essere lui la vera spina nel fianco. La spina, oggi, invece non era proprio inserita.

dal 69′ Rowe 6 – Sufficiente perché è sembrato l’unico a voler provarci, anche da solo: tre conclusioni, due sulle stelle e una larga, ma sono praticamente le uniche del Bologna (con quelle di Ferguson).

Castro 5 – Quasi un fantasma e non ci si è abituati. Tra oggi e qualche giorno fa ha avuto il suo bel da fare con i centrali, e come la semifinale è stato oscurato.

All. Italiano 5 – Non può avere lui la sufficienza quando praticamente non ce l’ha nessuno. Una sconfitta che brucia, perché il suo Bologna è stato sovrastato praticamente per tutto il tempo e la sua faccia, alla fine, era tutto un programma. Bisogna non farsi abbattere e ripartire: c’è tanta stanchezza, però, e questo può essere un problema.

NAPOLI: Milinkovic-Savic 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6,5, Juan Jesus 6,5 (dal 84′ Buongiorno S.V); Politano 6, Lobotka 6,5, McTominay 6, Spinazzola 6,5 (dal 68′ Gutierrez 6); Neres 8, Elmas 6,5 (dal 68′ Lang 6); Hojlund 7. All. Conte 6,5.

